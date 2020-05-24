Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kalplerimiz aynı heyecanla attığı müddetçe mesafelerin hiçbir önemi...
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralları gözetilerek başkentteki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınan Ramazan Bayramı hutbesini irat etti.
24.05.2020 07:11 | Son Güncelleme: 24.05.2020 07:17
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralları gözetilerek başkentteki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınan Ramazan Bayramı hutbesini irat etti.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA