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DHA YURT BÜLTENİ -8

DHA YURT BÜLTENİ -8
04.05.2020 13:31 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:31

Çorlu'da sağanak; yol çöktü, midibüs çukura düştü TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Çorlu'da sağanak; yol çöktü, midibüs çukura düştü

 TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı caddeler göle dönerken, bir midibüs ise yolun çökmesi nedeniyle çukura saplandı.

Havı sıcaklığının 13 derece olduğu ilçede dün gece başlayan ve öğle saatlerinde hızını artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Kazımiye Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde yolun çökmesiyle üzerine  geçen midibüsün ön iki lastiği çukura saplandı. Midibüs gelen vinç ve iş makinelerinin yardımı ile kurtarıldı. Midibüs sürücüsü Tuncay Temel, geçtiği sırada yolun çöktüğünü söyledi. Belediye ekipleri midibüsün kurtarılmasının ardından yolda çalışma yaparak çukuru kapattı.

YOL KONTROLLERİ DEVAM ETTİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeyle giriş- çıkışlara kapatılan büyükşehirler arasında bulunan Tekirdağ giriş ve çıkışlarında jandarmanın uygulaması devam ediyor. Yağış altında hem polis hem de jandarma ekipleri izni bulunmayan araçların geçişine izin vermezken, vatandaşları maske kullanmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor.

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesi ile İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Gümüşyaka Mahallesi'nden jandarma ve polisin seyahat belgesi kontrolü devam ediyor. Yağış nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geliyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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