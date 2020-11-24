DHA YURT BÜLTENİ - 4
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

DHA YURT BÜLTENİ - 4

24.11.2020 10:42 | Son Güncelleme: 24.11.2020 10:47
DHA YURT BÜLTENİ - 4

Kırmızı bültenle aranan FETÖ şüphelisi yakalandı FETÖ üyesi olma suçundan kırmızı bültenle aranan M.F.C., Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

 FETÖ üyesi olma suçundan kırmızı bültenle aranan M.F.C., Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2011-2016 yılları arasında Amerika'da doktora eğitimi alarak Yrd. Doç. Dr. sıfatıyla finans uzmanı olan ve hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ üyesi M.F.C.'nin, İslahiye'de olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, FETÖ üyesinin Serinevler Mahallesi'nde gizlendiğini saptadı. İstanbul 11'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan kırmızı bültenle aranan M.F.C., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve sorgulaması tamamlanan M.F.C. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Alaattin Çakıcı Selahattin Demirtaş
Magazin Deniz Seki Şafak Sezer Fatih Artman Demet Özdemir
Spor Okan Buruk Mert Günok Cenk Tosun Ersun Yanal Samet Aybaba
Tüm Haberler Kaza Türk Medya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 10:54:51. #1.14#
title