DHA YURT BÜLTENİ - 18

Kontrolden çıkan otobüs, evlere çarpıp durabildi: 6 yaralıİZMİR'de yoldaki su birikintisi ywzünden koztrolden çıkan belediye otobüsü, yol kenarındaki 2 eve çarptıktan sonra durabildi.

Kontrolden çıkan otobüs, evlere çarpıp durabildi: 6 yaralı

İZMİR'de yoldaki su birikintisi ywzünden koztrolden çıkan belediye otobüsü, yol kenarındaki 2 eve çarptıktan sonra durabildi. Otobüsteki 6 yolcunun hafif yaralandığı kaza, güvenlik kamerasıyla da görüntülendi.

Kaza, bu sabah saatlerinde, Konak ilçesindeki Zeytinlik Mahallesi 1171 Sokak'ta meydana geldi. Konak yönüne giden belediye otobüsü, yolda biriken su sebebiyle şoförün kontolünden çıktı. Otobüs, yol kenarında bulunan evlere çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edilirken, otobüsün içinde yolculuk yapan 6 kişi tedbir amaçlı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüsün çarptığı iki evde hasar oluşurken, kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde otobüsün kontrolden çıkıp iki eve çarpıp durduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Güvenlik kamerasından görüntü

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: İZMİR,

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Covid-19 testi pozitif olan yolcu, dayısının HES kodu ile seyahat ederken yakalandı

KASTAMONU'da, Covid-19 testi pozitif çıkan ve karantinada olması gereken Gürkan A. (24), dayısı Bahtiyar P.'ye ait HES kodu ile seyahat ettiği yolcu otobüsünde yakalandı. Gürkan A., 3 bin 150 lira para cezası uygulanarak, yurda yerleştirildi.Jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Kastamonu-Taşköprü yolunun Şeker Fabrikası mevkiinde toplu taşıma araçlarında koronavirüs önlemlerine ilişkin denetim yaptı. Bu kapsamda Trabzon'dan Kastamonu'ya giden yolcu otobüsü durdurularak denetim yapıldı. Tüm yolcular, HES kodu üzerinden kontrol edildi. HES kodu denetiminde otobüsün 20 numaralı koltuğunda oturması gereken Bahtiyar P.'nin yerinde Gürkan A.'nın oturduğu fark edildi. Gürkan A.'nın yapılan kimlik sorgusunda Covid-19 testinin pozitif olduğu ve karantinada bulunması gerektiği, dayısı Bahtiyar P.'ye ait HES kodunu kullanarak Kastamonu il merkezine gitmek üzere seyahat ettiği tespit edildi.

Karantina kurallarına uymayan ve başkasına ait HES kodu ile seyahat etmeye çalışan Gürkan A. hakkında, 3 bin 150 lira para cezası uygulandı ve adli işlem başlatıldı. Gürkan A., ayrıca karantina yurduna yerleştirilirken, otobüs şoförü ve otobüste bulunan 23 yolcu da evlerinde karantinaya alındı. Ayrıca otobüs firması hakkında da para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı