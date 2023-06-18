Ukrayna'da sel sonrası geniş bataklık alanları ortaya çıktı

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Bakan Klymenko'nun açıklamasına göre, Ukrayna polisi halkın güvenliğini sağlamak için Herson, Mykolaiv, Dnipropetrovsk ve Zaporijya bölgesinde 80'den fazla gözlem noktası kurdu. Bataklığın ortaya çıktığı yerlere erişimin kesinlikle yasak olduğu hatırlatılarak, belirlenen güvenlik kurallarına uyma çağrısında bulunuldu. Yayınlanan görüntülerde, ortaya çıkan bataklık alanlar görüldü.

Ayrıca Kakhovka rezervuarından Dinyeper'e kadar olan bölgenin, Rus kuvvetleri tarafından yoğun bir şekilde mayınlandığı ifade edilerek, Herson bölgesinde polis patlayıcı teknisyenlerinin, mayın riskine karşı suyun çekildiği bölgelerde inceleme yaptığı belirtildi.