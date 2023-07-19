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TOKAT'ta HES göletinde erkek cesedi bulundu

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TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde HES göletinde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartılan cesedin kimliğinin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde HES göletinde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartılan cesedin kimliğinin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

Reşadiye ilçesine bağlı Mutluca köyü yakınlarındaki Hidroelektrik santralinin göletinde saat 10.30 sıralarında vatandaşlar ceset olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Botla gölete giren AFAD ekiplerinin çalışmasıyla ceset sudan çıkartıldı. yapılan incelemelerin ardından Reşadiye Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri bulunan cesedin ölüm sebebi ve kimlik tespitine yönelik çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Reşadiye Jandarma AFAD HES Güncel Haberler

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