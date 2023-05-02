Bölge Müdürü Yavuz; Köşk, Karagöbek, Tortum ve Narman Şehitler Barajında incelemelerde bulundu

DSİ Bölge Müdürü Yavuz; Yakutiye Köşk, Karagöbek Barajları, Tortum Bağbaşı Regülatörü ile HES ve Narman Şehitler Barajında bir dizi incelemelerde bulundu.

DSİ Bölge Müdürü Yavuz; Yakutiye Köşk, Karagöbek Barajları, Tortum Bağbaşı Regülatörü ile HES ve Narman Şehitler Barajında bir dizi incelemelerde bulundu.

Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz ilk olarak beraberindeki heyet ile birlikte, Yakutiye Köşk Mahalle Muhtarını ziyareti akabinde Köşk Barajında incelemelerde bulundu. Daha sonra heyetle birlikte Yakutiye Karagöbek Barajını inceledi. Akabinde Tortum İlçesi Bağbaşı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Bağbaşı Regülatörü ve HES'te oluşan heyelandan dolayı tahribatların giderildiği dere yatağı, yol güzergahı ve HES'in yeni iletim hattında bir dizi incelemelerde bulundu.

Yavuz, çalışma arkadaşları ile birlikte yapım çalışmaları hızla devam eden Narman Şehitler Barajında incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Bölge Müdürü Yavuz, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Ekibimiz ile birlikte Yakutiye Köşk, Karagöbek, Tortum Bağbaşı Regülatörü ve HES'te oluşan heyelandan dolayı tahribatların giderildiği dere yatağı, yol güzergahı ve HES'in yeni iletim hattı ve akabinde Narman Şehitler Barajında incelemede bulunduk.

Erzurum iline yaptığımız yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda 2022 yılında Köşk ve Karagöbek Barajlarında su tutma işlemini gerçekleştirdik. Bu iki barajımızda toplamda depolayacağımız 1 Milyon 189 bin m3 su ile 3 Bin 930 dekar tarım arazisi modern sulama sistemiyle sulanmış olacak.

Akabinde ise Erzurum Tortum İlçesi Bağbaşı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Bağbaşı Regülatörü ve HES'te oluşan heyelandan dolayı tahribatların giderildiği dere yatağı, yol güzergahı ve HES'in yeni iletim hattını da inceleyip alınan tedbirleri gözden geçirdik. Yapım çalışmaları hızla devam eden Erzurum'un önemli projelerinden olan Narman Şehitler Barajımızı da tamamladığımızda bölgede ki 47 Bin 60 dekar tarım arazisine can suyu olacak ve Bölgede yapılacak sulu tarım ile hem üreticimiz hem ülkemiz kazanacak. Barajın tamamlanması ile milli ekonomiye yıllık 235 Milyon 300 Bin TL katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah hedefimiz barajımızı bir an evvel tamamlayarak faydaya dönüşmesini sağlamaktır" dedi. - ERZURUM