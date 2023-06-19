BM, Rusya'nın kontrolündeki bölgelere insani yardım erişim talebini reddetti

BM Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Brown, Rusya'nın kontrolü altındaki bölgelere insani erişim konusunda yaptığı açıklamada, BM'nin, Ukrayna'nın Herson bölgesi yakınlarında bulunan Kakhovka HES barajının yıkımından etkilenenlere insani yardımın etkin bir şekilde ulaştırılması amacıyla Ukrayna ve Rusya hükümetleri ile temaslarını sürdürmekte olduğunu ifade etti.

"YARDIMA İHTİYACI OLAN İNSANLAR YARDIMDAN MAHRUM BIRAKILAMAZ"

Açıklamada, "Rusya Federasyonu hükümeti, geçici askeri kontrolü altındaki bölgelere erişim talebimizi şu ana kadar reddetmiştir. BM gerekli erişimin sağlanması için girişimlerini sürdürecektir. Rus yetkilileri uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uygun hareket etmeye çağırıyoruz. Yardıma ihtiyacı olan insanlar yardımdan mahrum bırakılamaz. BM, nerede olurlarsa olsunlar, acilen hayat kurtarıcı yardıma ihtiyaç duyan tüm insanlara - son baraj yıkımının bir sonucundan etkilenenler de dahil olmak üzere - ulaşmak için elinden geleni yapmaya devam edecektir" denildi.

"RUSYA'YI YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYE ÇAĞRIYORUZ"

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Ukrayna Sözcüsü Saviano Abreu da sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Uluslararası İnsancıl Hukuk açıktır; Kural 55: Çatışmanın tarafları, ihtiyaç sahibi siviller için insani yardımın hızlı ve engelsiz geçişine izin vermeli ve bunu kolaylaştırmalıdır. Bu nedenle Rusya Federasyonu'nu bir kez daha yükümlülüklerini yerine getirmeye ve insani yardım görevlilerinin Ukrayna'nın, Rusya'nın askeri kontrolü altındaki bölgelerine serbest ve engelsiz erişimine izin vermeye çağırıyoruz, böylece savaşın dehşetine katlanan insanlara umutsuzca ihtiyaç duydukları desteği sağlayabiliriz" ifadelerine yer verdi.

RUSYA'DAN GÜVENLİ GEÇİŞ GARANTİSİ BEKLEDİKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Denise Brown, 13 Haziran'da yaptığı açıklamada da Kakhova barajında meydana gelen patlama sonrasında sel yaşanan bölgelere insani yardım ulaştırmak için hazır olduklarını ve Rusya'dan güvenli geçiş garantisi beklediklerini açıklamıştı.

Brown, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Birleşmiş Milletler, Kakhovka Barajı'nın tahrip edici yıkımından etkilenen tüm sivillere erişim sağlamak için Ukrayna ve Rusya Federasyonu Hükümetleri ile işbirliği yaptı. Operasyonel olarak, yola çıkmak için hazır teknelerimiz, personelimiz ve malzemelerimiz var. Ancak Rusya Federasyonu, Oleshky de dahil olmak üzere Dnipro Nehri'nin sol yakasına giden cephe hattını geçmek için ihtiyacımız olan güvenlik garantilerini henüz sağlamadı. Bu garantiler ekibimizin güvenliği için gereklidir ve hizmet vermeyi düşündüğümüz kişiler için ek risk oluşturmaz."