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Ukrayna'da sel felaketi: 12 bin tondan fazla su pompalandı

Ukrayna'da sel felaketi: 12 bin tondan fazla su pompalandı

Dünya Haberleri

p>Ukrayna'da Kakhovka HES barajının yıkılmasının ardından sel meydana gelen bölgelere çalışmalar devam ediyor.

p> Ukrayna'da Kakhovka HES barajının yıkılmasının ardından sel meydana gelen bölgelere çalışmalar devam ediyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı Herson bölgesinde günün başından beri drenaj çalışmaları kapsamında 12 bin tondan fazla su pompalandığını ve su seviyesinin 11 santimetre düştüğünü duyurdu.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Herson bölgesinde günün başından beri su seviyesinin 11 santimetre düştüğü ifade edildi. Kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Günün başından beri kurtarma ekipleri 40 ev ve bodrumdan 12 bin tondan fazla su, drenaj çalışmalarının başından beri de 121 bin ton su pompaladı" denildi. Yayınlanan görüntüde, ekiplerin ev ve bodrumlardan yaptıkları su pompalama çalışmaları yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

İçişleri Bakanlığı Ukrayna HES Dünya Haberler

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