Artvin'de 90 kilometrelik yolu 16 kilometre kısaltacak viyadüğün yüzde 65'i tamamlandı

Artvin'de yapılan Yusufeli Barajı ve HES nedeniyle değişen kara yolu ağı kapsamında inşaatı süren Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde yüzde 65'lik fiziki gerçekleşme sağlandı.

Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, temelden 275 metre yüksekliğiyle kemer baraj sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES dolayısıyla Yusufeli ilçe merkezi ve 7 köy tamamen sular altında kaldı.

Eski ilçe merkezinin üst kotlarında bulunan Sakut ve Yansıtıcılar bölgesinde inşa edilen yeni yerleşim yeri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 22 Kasım 2022'de açıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü de yeni ilçe merkezine ulaşımın sağlanacağı kara yolu ağında 2016'dan itibaren yürüttüğü yol, tünel ve viyadük çalışmalarında sona yaklaştı.

Karayollarının Yusufeli- Artvin güzergahında, ilçe merkezine 2 kilometre mesafedeki baraj üzerinde yapımını sürdürdüğü Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde yüzde 65'lik fiziki gerçekleşme sağlandı.

Bölgede yapılan Şilenkar, Baraj ve Tekkale viyadükleriyle birlikte 4 özel tasarım köprüden biri olan 685 metre uzunluğundaki Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün 475 metresi tamamlandı.

Mevcut kara yolunu 16 kilometre kısaltacak viyadüğün 2024 yılının ilk çeyreğinde hizmete açılması planlanıyor.

Esnaf ve vatandaş dört gözle viyadüğün açılmasını bekliyor

Yusufeli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Remzi Polat, AA muhabirine, Yusufeli Barajı kapsamında ilçede çok büyük yatırımlar yapıldığını söyledi.

Yerleşim yerine taşınarak yeni bir hayata başladıklarını anlatan Polat, ilk taleplerinin ilçeye ulaşımı kısaltacak ve daha konforlu hale getirecek viyadüğün tamamlanarak bir an önce hizmete açılması olduğunu ifade etti.

Polat, Artvin-Yusufeli kara yolunun 90 kilometre olduğunu, viyadük yapılırsa 16 kilometre kısalacağını vurgulayarak, "Bu sadece şoför esnafı için değil bölgeye gelen tüm insanlar için çok önemli. Viyadük hem ekonomik hem de zaman olarak bölge insanına katkı sağlayacak." dedi.

Viyadüğün bir an önce bitmesini dört gözle beklediklerini dile getiren Polat, şunları kaydetti:

"Çalışmaların hızlı şekilde yapıldığını görüyoruz, bu da bizi mutlu ediyor. Viyadük açıldığında ilçe için çok iyi olacak. 90 kilometrelik yolda 42 tünelden geçiyoruz. 4 de büyük viyadük var. Türkiye'nin başka bir yerinde buna benzer yol yok. Devletimiz büyük yatırımlar yaptı. Yollarımız eskiye oranla daha konforlu. Eksiğimiz viyadük, o da inşallah en kısa sürede tamamlanacak."

"Açıldığında ilçe ekonomisine ciddi katkısı olacak"

Yusufeli Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Özdemiroğlu ise AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in de girişimleriyle viyadük çalışmalarının oldukça hızlandığını belirterek şöyle konuştu:

"Viyadük yapıldığında Artvin-Yusufeli yolu 25-30 dakika kısalacak. Bölgede 18'e yakın köyümüz yol uzak diye Yusufeli ilçe merkezine değil de Artvin'e, hatta Erzurum'a gittiğinden ilçe ekonomisine yansıyor. Viyadük açıldığında ilçe ekonomisine de ciddi katkısı olacak. Esnafımız biraz daha rahat nefes alacak. İlçe olarak ilk isteğimiz bu viyadüğün bir an önce bitmesi. Bu viyadük ilçenin adeta can damarı. Yapımının hızlanmasında emeği olan Artvin Valimiz Cengiz Ünsal ve Milletvekilimiz Faruk Çelik'e teşekkür ediyoruz."