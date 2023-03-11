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Amedspor kendi evinde kayıp

Spor Haberleri

Amedspor kendi evinde kayıp

TFF 2. Lig takımlarından 41 puanla 3. sırada bulunan Amedspor, evinde ağırladığı 34 puanlı Hes İlaç Afyonspor'a 2-0 yenildi.

TFF 2. Lig takımlarından 41 puanla 3. sırada bulunan Amedspor, evinde ağırladığı 34 puanlı Hes İlaç Afyonspor'a 2-0 yenildi.

Amedspor, Hes İlaç Afyonspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı karşılaşmayı 2-0 kaybetti. Amedspor, 55. dakika kazandığı penaltıdan yararlanamadı. Amedspor, aldığı bu mağlubiyetle 41 puanda kalarak 4 sıraya kadar geriledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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