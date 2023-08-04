Bakan Bayraktar: Yusufeli Barajı ve HES'te elektrik üretimi için test aşamasına başlanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Yusufeli Barajı ve HES'te incelemelerde bulunarak, elektrik üretimi için test aşamasına başlanacağını açıkladı. Bakan Bayraktar, bu tesislerin tam kapasite çalışmaya başladığında Türkiye'nin enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacağını belirtti.

Bakan Alparslan Bayraktar: "Hedef kota 4 metre daha yükseldiğinde inşallah bu tesislerde elektrik üretmeye başlayacağız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar:

"Hem ıslak testler hem kuru testler bitmek üzere; Bundan sonra hedef kota 4 metre daha yükseldiğinde inşallah bu tesislerde elektrik üretmeye başlayacağız"

" Türkiye'nin enerji ihtiyacının çok önemli bir miktarını buradan karşılamış olacağız"

ARTVİN - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yapımı tamamlanarak sus tutma işlemi süren Yusufeli Barajı ve HES'te incelemelerde bulanarak "Bu ay sonunda elektrik üretimi için test aşamasına başlamış olacağız" dedi.

Bakan Bayraktar, "Testlerimiz başlamak üzere, bu testlerden sonra hem ıslak testler hem kuru testler bitmek üzere bundan sonra hedef kota 4 metre daha yükseldiğinde inşallah bu tesislerde elektrik üretmeye başlayacağız. Türkiye'nin enerji ihtiyacının çok önemli bir miktarını buradan karşılamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Erzurum üzerinden Artvin'in Yusufeli ilçesine gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ilçe merkezini sular altında bırakan Yusufeli Barajı ve HES'te incelemelerde bulundu. İncelemeleri sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar "Bugün burada Türkiye yüzyılını enerjinin de yüzyılı yapacak en müstesna, en önemli projelerinden birini yerinde incelemeye geldik. Burada Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni yerinde incelemede bulunduk, arkadaşlarımızdan bilgi aldık. 588 megavatlık kurulu güce sahip mühendislik açısından, kurgulanan teknik, yenilikler açısından dünyada literatüre girebilecek bir projeyi yerinde görme fırsatı bulduk. Yılda yaklaşık 1.8 -1.9 milyar kw saat elektrik üretecek inşallah yaklaşık 2,5 milyon hane halkının, vatandaşımızın evine elektrik buradan gidebilecek. Bizim Türkiye yüzyılını enerjinin de yüzyılı yapma hedefi doğrultusunda gerçekleştirileceğimiz projelerden en önemlisi olan yenilenebilir projelerine, yerli kaynak kullanacağımız projelere çok önemli bir örnek. Dolayısıyla bu projenin hayata geçmesinde bu işe vizyon olarak, hedef olarak bize bunu sunan başta sayın cumhurbaşkanımıza, bu projede emeği geçen bütün çalışanlara, DSİ çalışanlarımıza yüklenici firma çalışanlarımıza, bölge halkına şükranlarımı sunuyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten ülkemize müstesna bir eser kazandırılmış ve bu sayede ülkemizin enerjideki dışa bağımlılığını azaltma anlamında çok önemli bir adım atılmış oluyor" şeklinde konuştu.

"Bu tarihi ana tanıklık etmiş olduk"

"Bu tarihi ana tanıklık etmiş olduk" diyen Bakan Bayraktar "Testlerimiz başlamak üzere, bu testlerden sonra hem ıslak testler, hem kuru testler bitmek üzere. Bundan sonra hedef kota 4 metre daha yükseldiğinde inşallah bu tesislerde elektrik üretmeye başlayacağız ve Türkiye'nin enerji ihtiyacının çok önemli bir miktarını buradan karşılamış olacağız. Testler için 4 metreye daha ihtiyaç var. Bu ay sonunda elektrik üretimi test aşamasına başlamış olacağız" bilgisini verdi.