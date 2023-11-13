Barajı tamamlandı sıra viyadükte

Artvin'de yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı ve HES nedeniyle değişen kara yolu ağı kapsamında inşa edilen Yusufeli Merkez Viyadüğünde iki yakanın birleşmesine 200 metre kalırken inşaat çalışmalarında yüzde 70'lik fiziki gerçekleşme sağlandı.

Artvin'de yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı ve HES nedeniyle değişen kara yolu ağı kapsamında inşa edilen Yusufeli Merkez Viyadüğünde iki yakanın birleşmesine 200 metre kalırken inşaat çalışmalarında yüzde 70'lik fiziki gerçekleşme sağlandı.

Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, temelden 275 metre yüksekliğiyle kemer baraj sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES dolayısıyla Yusufeli ilçe merkezi ve 7 köy tamamen sular altında kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Kasım 2022'de katıldığı törenle evlerini teslim alan vatandaşlar eski ilçe merkezinin üst kotlarında bulunan Sakut ve Yansıtıcılar bölgesinde inşa edilen yeni yerleşim yerine taşındı.

Yeni ilçe merkezini mevcut karayoluna bağlayacak olan baraj gölü üzerinde 150 metre yüksekliğinde 685 metre uzunluğunda, dengeli konsol ve dökme sistemi kullanılarak inşa edilen viyadük çalışmaları hız kazandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü Artvin-Yusufeli yeni ilçe merkezine ulaşımın sağlanacağı karayolu ağında 2016'dan itibaren yürüttüğü toplamda 60,3 kilometresi yol, tünel ve viyadüklerden oluşan Yusufeli Barajı relokasyon yollarında sona yaklaştı.

Bölgede Şilenkar, Baraj ve Tekkale viyadükleriyle birlikte 4 özel tasarım köprünün yapımı tamamlanarak ulaşıma açıldı. Zorlu vadilerde iskele ayağına ihtiyaç duymadan son teknoloji ile inşa edilen 685 metre uzunluğundaki Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün de 2024 yılı ilk çeyreğinde ulaşıma açılması planlanıyor. Yusufeli merkez viyadüğü hizmete açıldığında mevcut 90 kilometrelik karayolunu 16 kilometre kısaltmış olacak.

"Viyadük bittiğinde ulaşım süremiz kısalacak yakıttan tasarruf edeceğiz"

24 yıldır Yusufeli- Artvin minibüsçüler kooperatifinde taşımacılık hizmeti veren ilçe minibüs esnaflarından Murat Yalçın, viyadüğün bitmesiyle Artvin'e gidiş geliş saatinde yaklaşık 40 dakika zaman kazandıracağını ifade ederek hem zamandan hem de yakıttan tasarruf edileceğini söyledi.

Yusufeli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Remzi Polat ise "Yaklaşık bir yıldır yeni ilçeye taşındık. Yeni ilçeye taşındığımız da viyadük bitmediğinden dolayı şoför esnaflarımız veya diğer araç sahipleri sıkıntı çekiyor. 16 kilometre yol uzaklığından dolayı sıkıntı ve problem yaşıyoruz. Yıl sonu itibariyle viyadük bittiği takdirde maddi manevi olarak bizim için çok iyi olacak. Şuanda ki şirket 24 saat gece gündüz çift taraflı olarak çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı. - ARTVİN