YILIN OLAYLARI 2022
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AÇIK HAVADA MASKE KULLANIMI VE HES KODU UYGULAMASI KALDIRILDIİstiklal Caddesi (ARŞİV) Maske takan vatandaşlar (ARŞİV) Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları (açık havada maske kullanımının kaldırılması ve HES Kodu...
AÇIK HAVADA MASKE KULLANIMI VE HES KODU UYGULAMASI KALDIRILDI
İstiklal Caddesi (ARŞİV)
Maske takan vatandaşlar (ARŞİV)
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları (açık havada maske kullanımının kaldırılması ve HES Kodu uygulamasının kaldırılması)
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA VAHİT KİRİŞCİ ATANDI
Tarım ve Orman Bakanlığı'nda devir teslim töreni
Bekir Pakdemirli ve Vahit Kirişci'nin salona girişi
Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları
Vahit Kirişci'nin açıklamaları
Çiçek ve hediye takdimi
Vahit Kirisci'nin Bakanlık personeliyle fotoğraf çektirmesi
"AKREP NALAN" İSMİYLE TANINAN ŞARKICI FÜSUN NALAN AÇIN, MUĞLA'NIN BODRUM İLÇESİNDE 67 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
67 yaşında hayatını kayebeden sanatçı Akrep Nalan'ın fotoğrafları
Akrep Nalan" ismiyle tanınan sanatçı Füsun Nalan Açın'ın komşusu Özlem Orpak ile röportaj
Akrep Nalan" ismiyle tanınan sanatçı Füsun Nalan Açın'ın köpeği
Cenaze aracının gelişi ve tabutun araca konuluşu
Sanatçı Füsun Nalan Açın'ın cenaze töreni
Cenaze törenine katılanlardan detay
Sanatçı Bora Gencer'in konuşması
Eski Bakan İmren Aykut'un konuşması
Cenaze namazının kılınması
Cenazenin defnedilmesi
PAKİSTAN'IN PEŞAVER KENTİNDE ŞİİLERE AİT CAMİYE YAPILAN BOMBALI SALDIRIDA 63 KİŞİ ÖLDÜ
Peşaver kentinde Şiilere ait bir camiye yapılan bombalı saldırı
Cenazelerin taşınması
Cenaze namazının kılınması
Definden detaylar (2 MART)
AÇIK HAVADA MASKE KULLANIMI VE HES KODU UYGULAMASI KALDIRILDI
(4 MART)
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA VAHİT KİRİŞCİ ATANDI
"AKREP NALAN" İSMİYLE TANINAN ŞARKICI FÜSUN NALAN AÇIN, MUĞLA'NIN BODRUM İLÇESİNDE 67 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
PAKİSTAN'IN PEŞAVER KENTİNDE ŞİİLERE AİT CAMİYE YAPILAN BOMBALI SALDIRIDA 63 KİŞİ ÖLDÜ