YILIN OLAYLARI 2022

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AÇIK HAVADA MASKE KULLANIMI VE HES KODU UYGULAMASI KALDIRILDIİstiklal Caddesi (ARŞİV) Maske takan vatandaşlar (ARŞİV) Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları (açık havada maske kullanımının kaldırılması ve HES Kodu...

AÇIK HAVADA MASKE KULLANIMI VE HES KODU UYGULAMASI KALDIRILDI

İstiklal Caddesi (ARŞİV)

Maske takan vatandaşlar (ARŞİV)

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları (açık havada maske kullanımının kaldırılması ve HES Kodu uygulamasının kaldırılması)

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA VAHİT KİRİŞCİ ATANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda devir teslim töreni

Bekir Pakdemirli ve Vahit Kirişci'nin salona girişi

Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları

Vahit Kirişci'nin açıklamaları

Çiçek ve hediye takdimi

Vahit Kirisci'nin Bakanlık personeliyle fotoğraf çektirmesi

"AKREP NALAN" İSMİYLE TANINAN ŞARKICI FÜSUN NALAN AÇIN, MUĞLA'NIN BODRUM İLÇESİNDE 67 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

67 yaşında hayatını kayebeden sanatçı Akrep Nalan'ın fotoğrafları

Akrep Nalan" ismiyle tanınan sanatçı Füsun Nalan Açın'ın komşusu Özlem Orpak ile röportaj

Akrep Nalan" ismiyle tanınan sanatçı Füsun Nalan Açın'ın köpeği

Cenaze aracının gelişi ve tabutun araca konuluşu

Sanatçı Füsun Nalan Açın'ın cenaze töreni

Cenaze törenine katılanlardan detay

Sanatçı Bora Gencer'in konuşması

Eski Bakan İmren Aykut'un konuşması

Cenaze namazının kılınması

Cenazenin defnedilmesi

PAKİSTAN'IN PEŞAVER KENTİNDE ŞİİLERE AİT CAMİYE YAPILAN BOMBALI SALDIRIDA 63 KİŞİ ÖLDÜ

Peşaver kentinde Şiilere ait bir camiye yapılan bombalı saldırı

Cenazelerin taşınması

Cenaze namazının kılınması

Definden detaylar (2 MART)

AÇIK HAVADA MASKE KULLANIMI VE HES KODU UYGULAMASI KALDIRILDI

(4 MART)

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA VAHİT KİRİŞCİ ATANDI

"AKREP NALAN" İSMİYLE TANINAN ŞARKICI FÜSUN NALAN AÇIN, MUĞLA'NIN BODRUM İLÇESİNDE 67 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

PAKİSTAN'IN PEŞAVER KENTİNDE ŞİİLERE AİT CAMİYE YAPILAN BOMBALI SALDIRIDA 63 KİŞİ ÖLDÜ

Kaynak: AA / Güncel

Fahrettin Koca Bilim Kurulu Koronavirüs HES Güncel Haberler

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