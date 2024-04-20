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Ardahan'da Baraj Şantiyesinden Hurda Demir Çalan 2 Zanlı Tutuklandı

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Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Kotanlı HES baraj şantiyesinden 600 kilogram hurda demir çalındığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda 2 zanlı yakalandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Ardahan'da baraj şantiyesinden hurda demir çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çıldır ilçesindeki Kotanlı HES baraj şantiyesinden 600 kilogram hurda demir hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, 2 kişiyi baraj bölgesinde hurdaları yükledikleri araçla yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler M.T. ve B.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Ardahan Çıldır HES Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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