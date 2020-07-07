DHA YURT BÜLTENİ - 15
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 15

Tekne faciası ile ilgili muhtardan çarpıcı ifadelerVAN Gölü'nde 10 gün önce yaklaşık 60 kaçak göçmenle batan tekne ile ilgili gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ayrıca görevden uzaklaştırılan Altınsaç Mahalle Muhtarı Faysal Akbaş'ın ifadesi...

DHA YURT BÜLTENİ - 15
07.07.2020 17:43 | Son Güncelleme: 07.07.2020 17:48

Tekne faciası ile ilgili muhtardan çarpıcı ifadeler

VAN Gölü'nde 10 gün önce yaklaşık 60 kaçak göçmenle batan tekne ile ilgili gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ayrıca görevden uzaklaştırılan Altınsaç Mahalle Muhtarı Faysal Akbaş'ın ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, Servet ve Medeni Akbaş'ın kaçak göçmenleri taşıyacaklarından haberi olmadığını, mahalleye geldikten sonra olayı eşinden öğrendiğini söyledi. 

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Servet ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarma ekiplerine teslim edildi. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler üzerine, içinde Servet Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışması başlatıldı. Edremit ve Erciş Jandarma Asayiş Bot, Sualtı Timleri, AFAD, UMKE, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli Savunrma Bakanlığından gelen ekip, karadan, havadan, göl yüzeyi ve gölün derinliklerinde 4 Row ve 4 Sonar cihazı ile  yaptıkları arama çalışmalarında şu ana kadar yabancı uyruklu 12 kişinin cesedine ulaşıldı. Batan tekne ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ise şu ana kadar 5 kişi tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 kişi de savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 17 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

'BU İŞLE BENİM ALAKAM YOK'

Batan tekne ile ilgili geçen hafta çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Altınsaç Mahallesi'nin görevden uzaklaştırılan muhtarı Faysal Akbaş'ın ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde kendisi hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Akbaş, "Servet ve Medeni Akbaş benim akrabam. 27 Haziran'da tekne ile göle açıldıklarından haberim yoktu. Pazar sabahı saat 08: 00 gibi tarlada uğraşırken bir sit alanın işgal edilmesi olayını öğrendim. Bunun üzerine hemen ilgili başçavuşu aradım. Kendisi bana bir ekip gönderdi. Ekiple birlikte bahse konu alana gittik. Daha sonra ben oradan karakola geçtim. Hatırladığım kadarıyla saat 15: 30'a kadar karakolda kaldım. Daha sonra karakoldan ayrılıp köyüme gittim. Eve gittiğimde eşimden Servet ve Medeni'nin bulunduğu teknenin battığını öğrendim. Bunun üzerine hemen evden çıkıp köylülerin bulunduğu alana gittim. 'Durum nedir' diye sordum. Onlar da bana Servet ve Medeni tekne ile açılmışlar şu an haber alınamıyor dediler. Ben de bunun üzerine hemen Servet'in babasını aradım. Babasına durum nedir' diye sordum.O da bana oğlu Servet'in Medeni ile birlikte kaybolduğunu söyledi. Ben de babasına 'Ben bu köyün muhtarıyım. Neden doğrudan bana haber vermediniz' diye sitem ettim. Babası ile yapmış olduğum telefon görüşmesinden hemen sonra Gevaş Jandarma Karakol Komutanını aradım. Hava yağmurluydu. Köyün imamını aradım. Sonra da Medeni Akbaş'ın eşini aradığı telefon numarasını aradım. Medeni'nin Çitören Mahallesi'nde bir çiftlikte olduğunu öğrendim. Hemen jandarmayı aradım. Sonra da hep birlikte karakola gittik.Ben kesinlikle Medeni ve Servet'in göçmen taşıdıklarında ilk başta bilmiyordum. Ertesi gün köylülerden öğrendim. Benim bu olayla kesinlikle bir irtibatım yoktur" dedi.

Behçet DALMAZ/VAN,

========================

Gelin arabasıyla arazi aracı çarpıştı: 4 yaralı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde trafik ışığının bulunmadığı kavşakta bir gelin arabasıyla arazi aracı çarpıştı. Kazada hafif yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza, Yaşar Kemal Caddesi ile inşaatı devam eden ve trafik ışığı bulunmayan çevre yolu kavşağında meydana geldi. İddiaya göre düğün hazırlığı yapan gelin ve damadın içerisinde bulunduğu 31 AAK 160 plakalı otomobil cadde üzerinde ilerlerken, çevre yolundan çıkan 31 SR 958 plakalı arazi aracıyla çarpıştı. Araçlar dereye uçtu. Vatandaşların yardımıyla araçlardan çıkartılan gelin ve damat ile 2 kişi, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Samandağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araçlar çekici yardımıyla dereden çıkartılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için 'makarna' gibi şifreli kelimeler kullanmış 3. Sayfa
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti? Magazin
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçede metrekareye 50 kilogram yağış bekleniyor Güncel
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçede metrekareye 50 kilogram yağış bekleniyor
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü Dünya
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı Güncel
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı Dünya
Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Son Dakika:TBMM Başkanlığı seçiminin ilk turunda sonuç çıkmadı
Son Dakika:TBMM Başkanlığı seçiminin ilk turunda sonuç çıkmadı
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e 'Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' suçundan dava açıldı
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan dava açıldı
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Türkiye'nin günlerce konuştuğu yol verme cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Türkiye'nin günlerce konuştuğu yol verme cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti
Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Gizemi çözülemeyen olay! Bu sudan içen kuşlar ölüyor
Gizemi çözülemeyen olay! Bu sudan içen kuşlar ölüyor
Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer
Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
78 günde koronavirüsü atlattı, evine başsağlığı telefonları bile geldi
78 günde koronavirüsü atlattı, evine başsağlığı telefonları bile geldi
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı başladı! Canlı anlatım
Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı başladı! Canlı anlatım
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Davran Cem Yılmaz Mabel Matiz Hülya Avşar
Spor Falcao Ali Koç Fatih Terim Malcolm Thomas Sofiane Feghouli
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Beşiktaş
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 18:32:54. #1.14#
title