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DHA YURT BÜLTENİ - 13

07.12.2020 14:33 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:37
DHA YURT BÜLTENİ - 13

Evden kaçan 3 kız çocuğu uyuşturucu partisi yapılan evde bulunduDÜZCE'de, yaşları 14 ile 16 arasında olan 3 kız çocuğu ile uyuşturucu partisinde yakalanan 12 kişi gözaltına alındı.

Evden kaçan 3 kız çocuğu uyuşturucu partisi yapılan evde bulundu

DÜZCE'de, yaşları 14 ile 16 arasında olan 3 kız çocuğu ile uyuşturucu partisinde yakalanan 12 kişi gözaltına alındı. Mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kişilere; koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulanırken, evlerinden kaçan 3 kız koruma altına alındı. 

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde oturan M.Y (14), ablası H.Y (16) ve kuzenleri M.Y.'nin (15) aileleri kızlarının 22 Kasım günü evden çıktıklarını bir daha geri gelmedikleri ihbarında bulundu. Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 kızın Düzce Aziziye Mahallesi'nde bir eve girdiklerini tespit etti. Jandarma tarafından eve yapılan operasyonda A.Ş. (28), U.K. (25), İ.A. (33), B.K.Ç. (35), S.Ö. (32), E.A. (36), V.D. (35), E.D. (29), M.C. (23), B.B. (24) Z.K. (26) ve Y.U. (35) 3 kız çocuğu ile uyuşturucu partisi yaparken yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 2 adet tabanca ile 4 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi. 15 kişi jandarmada yapılan sorgularının ardından Düzce Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemece verilen karar sonrası 3 kız çocuğu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ait yurda gönderilirken, "Uyuşturucu kullanma ve bulundurma, çocuğun alıkonulmasıösuçlamalarından hakim karşısına çıkan 12 erkek şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca 12 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 37 bin 800 lira idari para cezası uygulandı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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