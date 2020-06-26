Denizli'de otomobilden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı
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Denizli'de otomobilden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir otomobilden, 110 bin lira, 9 bin avro, iki adet diz üstü bilgisayar, çek ve senetlerin bulunduğu çantayı çaldığı öne sürülen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Denizli'de otomobilden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı
26.06.2020 19:37 | Son Güncelleme: 26.06.2020 19:56

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir otomobilden, 110 bin lira, 9 bin avro, iki adet diz üstü bilgisayar, çek ve senetlerin bulunduğu çantayı çaldığı öne sürülen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yenişehir Mahallesi'ndeki tripleks evin otoparkında bulunan lüks bir araçtan hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Otomobilin kelebek camını kıran şüphelilerin içinde 110 bin lira, 9 bin avro, iki adet diz üstü bilgisayar, çek ve senetlerin bulunduğu çantayı çaldıkları tespit edildi.

Ekipler, 30 güvenlik kamerasının görüntülerini izleyerek 6 hırsızlık zanlısını belirledi.

Zanlılar, kent merkezinde takip sonucu yakalandı.

Hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirtilen zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 2 zanlı, serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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