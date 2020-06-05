Camiye gelen vatandaşlara maske dağıtıldı
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Camiye gelen vatandaşlara maske dağıtıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde, cuma namazı için camiye gelen ve maskesi bulunmayan cemaate maske dağıtıldı.

Camiye gelen vatandaşlara maske dağıtıldı
05.06.2020 14:16 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:20

Batman'ın Gercüş ilçesinde, cuma namazı için camiye gelen ve maskesi bulunmayan cemaate maske dağıtıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan camilerde haftalar sonra ikinci kez cuma namazı kılındı. Cuma namazı öncesi güvenlik güçleri camilerde sosyal mesafe kurallarına uyulması için uyarılarda bulunurken, Gercüş Müftülüğüne bağlı imamlar ise maskesiz vatandaşlara maske dağıttı. Ekipler cami avlusunda vatandaşların sağlıklı bir şekilde ibadetlerini yapmaları için sık sık uyardı. Alınan tedbirlerin ardından cuma namazı eda edildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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