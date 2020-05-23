Burdurlular, bu bayram da su böreğinden vazgeçmedi
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Burdurlular, bu bayram da su böreğinden vazgeçmedi

BURDUR'da yaşayan vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın olmazsa olmazı su böreğinden bu yıl da vazgeçmedi.

Burdurlular, bu bayram da su böreğinden vazgeçmedi
23.05.2020 08:30 | Son Güncelleme: 23.05.2020 08:34

BURDUR'da yaşayan vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın olmazsa olmazı su böreğinden bu yıl da vazgeçmedi.

Bu yıl koronavirüs dolayısıyla Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı getirilmesi nedeniyle bayram ziyaretleri gerçekleşmeyecek olsa da Burdur'da vatandaşlar, bayramların olmazsa olmazı su böreğinden vazgeçmedi. İmalathanelerde yoğun şekilde su böreği pişiriliyor. 

Burdur'da 10 yıldır unlu mamul üretimi yaptığını söyleyen Abdullah Akgül, "Su böreği Burdur'umuzun bayramlarda olmazsa olmazlarından. Bu yıl virüs nedeniyle bayramlaşma olmayacak ama hemşehrilerimiz gene de su böreği alışkanlığından vazgeçmedi. Yoğun şekilde çalışarak talepleri karşılamaya çalışıyoruz" dedi. Mehmet Tokat ise "Su böreği bizim olmazsa olmazımız. Bu bayram diğerlerine göre farklı geçecek. Ziyaretler olmayacak. Misafirlerimize su böreği ikram edemeyeceğiz ama bu Burdur'un bir geleneği" dedi.SU BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Üçgen şekilde kesilen yufka önce kaynar suya, ardından soğuk suya atılır. Yufkaları daha sonra tepsiye yerleştirip üzerine peynir ve maydanozunu koyduktan sonra üzerini bütün yufka ile kapatıp pişirme aşamasına geçilir. Döner ocaklarda pişirilen su böreği, servise hazır hale getirilir.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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