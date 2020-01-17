Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
17.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:46
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|215.000,00
|29,65
|İş Bankası (B)
|47.075,00
|11,88
|55,98
|İş Bankası (C)
|7,10
|0,57
|10,76
|İş Bankası (Kur.)
|269.000,00
|28,10
|İş Fin.Kir.
|3,93
|-0,51
|3,42
|İş Girişim
|4,06
|6,01
|6,84
|İş GMYO
|1,86
|4,49
|5,68
|İş Y. Men. Değ.
|4,70
|1,51
|4,44
|İş Yat. Ort.
|1,95
|0,52
|5,98
|İşbir Holding
|465,90
|2,40
|8,35
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,69
|1,47
|11,29
|İttifak Holding
|3,29
|0,30
|-11,56
|İz Hayvancılık Tarım
|4,38
|7,88
|3,30
|İzmir Demir Çelik
|9,33
|0,32
|13,92
|İzmir Fırça
|1,80
|1,12
|0,00
|Jantsa Jant Sanayi
|61,00
|-2,40
|4,63
|Kafein Yazılım
|11,42
|-2,48
|2,51
|Kapital Yat. Holding
|2,69
|0,75
|11,16
|Kaplamin
|5,30
|-0,19
|-4,50
|Kardemir (A)
|2,96
|-1,33
|11,70
|Kardemir (B)
|2,96
|-1,33
|12,12
|Kardemir (D)
|2,99
|-0,66
|12,41
|Karel Elektronik
|17,08
|0,95
|17,55
|Karsan Otomotiv
|1,59
|1,92
|0,63
|Karsu Tekstil
|3,00
|-2,91
|-7,41
|Karsusan Su Ürünleri San.
|9,00
|0,00
|-4,15
|Kartonsan
|420,00
|-0,24
|7,72
|Katmerciler Ekipman
|4,00
|-1,72
|4,17
|Kent Gıda
|212,30
|-1,44
|20,76
|Kerevitaş Gıda
|3,25
|-1,81
|-0,31
|Kervansaray Yat. Holding
|0,53
|-1,85
|-3,64
|Kiler GMYO
|3,78
|-1,82
|-0,26
|Klimasan Klima
|18,74
|-3,15
|-15,13
|Koç Holding
|21,14
|2,72
|4,04
|Konfrut Gıda
|7,95
|-0,62
|1,66
|Konya Çimento
|281,00
|0,18
|3,58
|Kordsa Teknik Tekstil
|13,91
|1,46
|6,35
|Koza Altın
|76,35
|0,59
|3,11
|Koza Madencilik
|10,43
|0,87
|3,99
|Körfez GMYO
|2,36
|0,43
|-1,26
|Kristal Kola
|1,58
|-0,63
|4,64
|Kron Telekomünikasyon
|16,22
|-0,06
|27,52
|Kuştur Kuşadası Turizm
|23,52
|-1,26
|-0,76
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,66
|0,00
|0,61
|Kütahya Porselen
|7,86
|-0,76
|18,73
|Lider Faktoring
|4,65
|13,97
|26,70
|Link Bilgisayar
|17,10
|-0,87
|-5,79
|Logo Yazılım
|58,35
|0,95
|-4,03
|Lokman Hekim Sağlık
|6,10
|3,57
|5,54
|Lüks Kadife
|8,65
|-1,03
|0,12
|Makina Takım
|1,93
|0,00
|2,66
|Mardin Çimento
|5,46
|-0,91
|-7,77
|Marka Yatırım Holding
|1,25
|2,46
|5,93
|Marmaris Altınyunus
|79,85
|-5,28
|12,46
|Marshall
|48,84
|-1,57
|2,73
|Martı GMYO
|1,28
|0,00
|26,73
|Martı Otel
|1,09
|-1,80
|19,78
|Mavi Giyim
|60,95
|2,01
|5,27
|Mazhar Zorlu Holding
|14,22
|-10,00
|17,62
|Mega Polietilen
|2,30
|0,00
|4,55
|Menderes Tekstil
|1,49
|7,19
|13,74
|Mensa
|0,40
|2,56
|25,00
|Merit Turizm
|24,10
|0,50
|23,97
|Merko Gıda
|1,12
|0,90
|6,67
|Metal Gayrimenkul
|0,95
|4,40
|4,40
|Metemtur Otelcilik
|1,82
|0,55
|2,25
|Metro Holding
|1,42
|-0,70
|2,90
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,28
|1,79
|16,33
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,50
|0,18
|-32,27
|Migros Ticaret
|26,64
|0,68
|9,99
|Milpa
|2,19
|0,00
|0,00
|Mistral GMYO
|1,90
|0,53
|0,53
|MLP Sağlık
|16,64
|0,30
|4,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,03
|-4,63
|-9,65
|Mondi Tire Kutsan
|6,13
|-3,77
|48,07
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.074,60
|0,13
|0,13
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|15,97
|-2,98
|25,55
|Net Holding
|2,60
|1,17
|0,00
|Netaş Telekom.
|14,08
|-0,14
|7,81
|Niğbaş Niğde Beton
|4,90
|0,62
|-20,97
|Nuh Çimento
|11,75
|0,69
|-1,09
|Nurol GMYO
|3,89
|-0,77
|8,96
|Odaş Elektrik
|2,62
|3,97
|24,76
|Olmuksan-IP
|6,93
|6,29
|10,35
|Orge Enerji Elektrik
|5,66
|7,81
|14,11
|Orma Orman Mahsulleri
|4,00
|9,89
|44,93
|Osmanlı Menkul
|4,70
|3,98
|11,90
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,71
|0,00
|1,79
|Otokar
|166,00
|-1,07
|4,40
|Oyak Yat. Ort.
|2,36
|-0,42
|1,29
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,12
|-1,92
|0,59
|Özak GMYO
|2,85
|5,56
|10,89
|Özbal Çelik Boru
|1,84
|-1,08
|10,18
|Özderici GMYO
|1,60
|-0,62
|1,91
|Özerden Plastik
|2,64
|-1,12
|15,79
|Panora GMYO
|5,94
|0,00
|-4,19
|Papilon Savunma
|9,27
|2,66
|19,61
|Park Elek.Madencilik
|3,22
|-0,92
|5,57
|Parsan
|16,93
|0,18
|-0,06
|Pegasus
|73,80
|-2,38
|-14,58
|Peker GMYO
|3,20
|-0,62
|2,24
|Penguen Gıda
|2,26
|0,00
|9,18
|Pera GMYO
|0,95
|0,00
|1,06
|Pergamon Dış Ticaret
|8,24
|-0,36
|2,74
|Petkim
|4,00
|-0,25
|4,99
|Petrokent Turizm
|131,60
|0,61
|2,73
|Pınar Et ve Un
|9,87
|-0,40
|7,63
|Pınar Su
|2,41
|-0,41
|3,88
|Pınar Süt
|13,22
|-1,71
|4,34
|Plastikkart
|9,53
|-1,35
|2,80
|Polisan Holding
|3,15
|0,64
|3,96
|Politeknik Metal
|72,00
|-0,96
|-6,49
|Prizma Press Matbaacılık
|5,01
|0,20
|16,51
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.145,00
|0,05
|3,36
|QNB Finans Fin. Kir.
|219,50
|11,99
|70,02
|QNB Finansbank
|67,60
|14,97
|80,27
|Ral Yatırım Holding
|6,35
|-0,78
|-6,62
|Ray Sigorta
|3,64
|0,55
|6,43
|Reysaş GMYO
|6,31
|5,17
|37,47
|Reysaş Lojistik
|7,38
|7,74
|68,49
|Rhea Girişim
|1,33
|9,92
|11,76
|Rodrigo Tekstil
|1,81
|0,56
|0,00
|Royal Halı
|1,68
|3,70
|22,63
|RTA Laboratuvarları
|2,35
|-2,89
|1,29
|Sabancı Holding
|10,54
|0,19
|10,48
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,31
|1,32
|5,96
|Salix Yatırım Holding
|8,60
|2,63
|19,28
|Sanel Mühendislik
|3,97
|-1,98
|-1,98
|Sanifoam Sünger
|5,88
|-0,68
|17,60
|Sanko Pazarlama
|7,25
|-2,29
|-6,33
|Saray Matbaacılık
|1,69
|-0,59
|-5,59
|Sarkuysan
|5,32
|-0,75
|10,14
|Sasa Polyester
|7,94
|-0,75
|2,72
|Say Reklamcılık
|2,18
|-0,91
|-2,68
|Sekuro Plastik
|5,49
|-1,26
|2,43
|Selçuk Ecza Deposu
|6,48
|2,37
|6,23
|Selçuk Gıda
|1,85
|-1,07
|7,56
|Senkron Güvenlik
|2,81
|-0,71
|2,93
|Serve Film Prodüksiyon
|1,45
|-2,03
|-8,81
|Servet GMYO
|12,63
|0,48
|48,59
|Seyitler Kimya
|7,13
|-0,97
|5,01
|Silverline Endüstri
|2,27
|-0,44
|5,09
|Sinpaş GMYO
|1,28
|0,79
|10,34
|Smartiks Yazılım
|9,97
|0,20
|1,63
|Soda Sanayii
|6,32
|-0,32
|2,27
|Sodaş Sodyum Sanayii
|10,00
|0,10
|2,35
|Söktaş
|3,21
|-3,31
|21,13
|Sönmez Filament
|5,70
|0,18
|16,80
|Sönmez Pamuklu
|5,82
|-1,69
|18,29
|Sumaş Suni Tahta
|9,49
|-1,25
|-4,14
|Şeker Fin. Kir.
|5,01
|-0,99
|4,81
|Şekerbank
|1,40
|-0,71
|6,87
|Şişe Cam
|5,38
|-0,55
|2,09
|Şok Marketler
|11,03
|-0,63
|2,51
|T. Halk Bankası
|6,79
|-0,15
|14,89
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|44,14
|-1,56
|1,24
|T.S.K.B.
|1,24
|0,00
|2,48
|T.Tuborg
|14,30
|-1,72
|20,17
|Taç Tarım Ürünleri
|3,10
|0,65
|-0,64
|Tat Gıda
|7,42
|4,36
|17,97
|TAV Havalimanları
|28,88
|0,00
|-1,03
|Taze Kuru Gıda
|7,00
|-0,28
|-3,31
|Tek-Art Turizm
|1,42
|2,16
|12,70
|Tekfen Holding
|19,91
|-1,24
|3,05
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,40
|-1,69
|52,38
|Temapol Polimer Plastik
|5,91
|1,37
|13,22
|TGS Dış Ticaret
|5,66
|7,20
|21,20
|Tofaş Oto. Fab.
|28,52
|3,56
|6,18
|Torunlar GMYO
|2,85
|-1,38
|3,64
|Trabzon Liman
|11,68
|-0,34
|9,57
|Trabzonspor Sportif
|2,61
|1,56
|21,40
|Trakya Cam
|3,56
|0,28
|1,71
|Trend GMYO
|2,54
|0,00
|15,45
|TSKB GMYO
|1,42
|-1,39
|5,97
|Tuğçelik
|3,90
|-1,27
|-1,27
|Tukaş
|12,84
|3,97
|3,97
|Turcas Petrol
|3,16
|-0,94
|18,35
|Turkcell
|14,36
|-0,76
|4,06
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,81
|0,00
|6,24
|Tüpraş
|121,00
|-1,14
|-4,57
|Türk Hava Yolları
|15,03
|-0,13
|3,94
|Türk Prysmian Kablo
|3,21
|0,31
|23,46
|Türk Telekom
|8,00
|0,63
|8,55
|Türk Traktör
|59,15
|1,55
|6,77
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,50
|-2,18
|-5,95
|Ufuk Yatırım
|3,26
|9,76
|26,36
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,36
|0,00
|11,32
|Ulusoy Elektrik
|25,88
|-0,08
|-2,71
|Ulusoy Un Sanayi
|3,94
|0,51
|3,14
|Umpaş Holding
|0,62
|-3,13
|0,00
|Uşak Seramik
|1,79
|-0,56
|5,92
|Utopya Turizm
|4,84
|-0,82
|-1,63
|Uzertaş Boya
|2,09
|-1,88
|-5,86
|Ülker Bisküvi
|24,70
|-1,20
|10,47
|Ünye Çimento
|5,17
|-1,15
|-3,90
|Vakıf Fin. Kir.
|2,36
|0,43
|-2,48
|Vakıf GMYO
|2,51
|-0,79
|1,62
|Vakıf Yat. Ort.
|2,45
|-0,81
|5,15
|Vakıflar Bankası
|6,50
|1,56
|17,97
|Vakko Tekstil
|5,24
|-0,19
|15,42
|Vanet Gıda
|1,43
|-0,69
|0,00
|Verusa Holding
|20,04
|0,70
|7,97
|Verusaturk Girisim
|5,97
|1,02
|10,76
|Vestel
|14,36
|1,27
|13,79
|Vestel Beyaz Eşya
|25,22
|0,16
|16,76
|Viking Kağıt
|3,31
|-1,78
|77,01
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,60
|-0,76
|7,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,96
|4,59
|19,35
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,28
|-0,82
|16,11
|Yataş
|8,80
|4,02
|19,89
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,67
|-0,60
|3,73
|Yeni Gimat GMYO
|13,09
|-0,08
|0,61
|Yeşil GMYO
|0,66
|0,00
|3,13
|Yeşil Yapı
|0,70
|0,00
|6,06
|Yeşil Yatırım Holding
|10,48
|-0,85
|-6,68
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.400,20
|0,01
|15,46
|Yonga Mobilya
|8,30
|-1,31
|-10,17
|Yükselen Çelik
|6,56
|3,80
|7,01
|Yünsa
|13,26
|-3,28
|31,42
|Zorlu Enerji
|1,64
|-0,61
|0,61
(Son)
Kaynak: AA