Beyaz Saray'ın etrafı yüksek demir ve beton bariyerler ile çevrildi
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Beyaz Saray'ın etrafı yüksek demir ve beton bariyerler ile çevrildi

ABD'de George Floyd'un polis tarafından ölümünün ardından başlayan protestolar önceki günlerdeki gibi izdiham şeklinde olmasa da devam ediyor.

Beyaz Saray'ın etrafı yüksek demir ve beton bariyerler ile çevrildi
05.06.2020 03:06 | Son Güncelleme: 05.06.2020 03:06

ABD'de George Floyd'un polis tarafından ölümünün ardından başlayan protestolar önceki günlerdeki gibi izdiham şeklinde olmasa da devam ediyor. Alınan güvenlik önlemlerine ek olarak beyaz saray çevresine demir ve beton bariyerler yerleştiriliyor.

ABD'nin Minnesota eyaleti Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölümünün ardından başlayan başkent Washington'daki protestolarda tansiyon düştü. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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