BETON MİKSERİNİN ÇARPTIĞI EVİN BALKONUNDA OTURAN KADIN ÖLDÜ

KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde freni patlayan beton mikserinin çarptığı tek katlı evin balkonunda oturan Melek A. (79) hayatını kaybederken, sürücü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kaman ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba köyünde meydana geldi. A.Ç'nin kullandığı 40 AT 405 plakalı beton mikseri, freni patlayınca kontrolden çıktı. Yol kenarındaki tek katlı evin balkonuna çarpan beton mikseri, ardından yola devrildi. Kazada evin balkonunda oturan Melek A., beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kaman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayda hayatını kaybeden Melek A. ise, jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.