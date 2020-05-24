Bayramda yalnız kalmadılar
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Bayramda yalnız kalmadılar

Balıkesir'de faaliyet gösteren Türkiye'nin ilk ve tek sosyal izolasyon bakım merkezinde düzenlenen bayramlaşma etkinliğinde renkli görüntüler ve duygusal anlar yaşandı.

Bayramda yalnız kalmadılar
24.05.2020 14:30 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:34

Balıkesir'de faaliyet gösteren Türkiye'nin ilk ve tek sosyal izolasyon bakım merkezinde düzenlenen bayramlaşma etkinliğinde renkli görüntüler ve duygusal anlar yaşandı. Korona virüs nedeniyle ziyaretçi kabulüne izin verilmeyen bu bayramda bakım evinde kalan 7'den 77'ye her yaştan insana bayramda yalnız olmadıkları hissettirildi.

Balıkesir'de özel bakım merkezinde Ramazan Bayramı kutlaması korona virüs nedeniyle yakınlarını göremeyen her yaştan insan için tam bir sürprize dönüştü. Bayramı sevdiklerinden uzak, hiç kimsesi olmayanlar ve ziyaretçileri gelemeyeceklere yönelik düşünülerek düzenlenen bayramlaşma töreninde sevinç ve gözyaşı hakim oldu. Korona virüs salgını gölgesinde biraz buruk ve yalnız geçireceklerini sanan yaşlı bakım evi sakinleri gençler tarafından hazırlanan gösterilerle mutluluğa boğuldu. Arefe akşamından itibaren kıyafetleri hazırlanarak baş uçlarına konularak hazırlanan ve sabahı iple çeken engelli küçük bakım evi sakinleri sabaha yeni alınan kıyafetlerini giyme heyecanı ile güçlükle ulaştı. Bayramlaşma töreninin ardından gerçekleştirilen etkinliklerde küçükler ve büyükler adeta bütünleşerek unutulmaz bir bayram eğlencesi yaşadı.

Etkinliklerde birçok yarışma düzenlendi. Bakım evindeki eğlenceye sokak sakinleri de evlerinden katılarak dahil oldular. Bayramlaşma töreninin finalinde ise Balıkesirli müzisyenler bakım evi sakinlerine çalıp seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle unutulmaz anlar yaşattı. Bakım evi sakinleri dinledikleri şarkılarla gönüllerince eğlenip oynadılar.

Bakım Merkezi Sosyal İzolasyon Baş Hemşiresi Hatice Ağar yaptığı açıklamada, "Bu bayram aslında herkes için diğer bayramlardan daha farklı bir şekilde geçecektir. Ancak bu zorlu süreçte biz bakım merkezi ailesi olarak bayramımızı kutlamış olduğumuz diğer bayramlarımız gibi heyecan, sevinç, coşku ile bir arada olmanın mutluluğu ile kutlamaktayız. Bayram sabahımızda çocuklarımız diğer bütün yaşlılarımız en güzel kıyafetlerini bayramlıklarını giyerler. Bayramlıklarını giyen miniklerimiz ilk olarak kurum müdürümüz Mihriban Sadıkoğlu'nun odasında müdürümüzle birlikte bayramlaşırlar. Daha sonrasında Mihriban hanım ve miniklerimiz kurumumuzdaki yaşlılarımızın ellerini öper bayramlarını kutlarlar. Fakat bu yıl korona virüs sebebiyle fiziksel temasta bulunulmayarak bayramlar uzaktan selamlaşılarak kutlanmıştır. Böylelikle hem bayramımızı birlik beraberlik içinde kutlarız hem de kurum içinde kalan bireylerimize saygı ve sevgiyi aşılarız. Bizler Özel Sadıkoğlu Bakım Merkezi ailesi olarak herkesin bayramını en içten dileklerimiz ile kutlarız" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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