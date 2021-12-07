Batman'da iki kız çocuğunu kaçırdığı iddia edilen şahsa linç girişimi - Haberler
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Batman'da iki kız çocuğunu kaçırdığı iddia edilen şahsa linç girişimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Batman'da iki kız çocuğunu kaçırdığı iddia edilen şahsa linç girişimi

Batman'da 12-13 yaşlarındaki iki kız çocuğunu kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla yakalanan bir kişiye, mahalleli linç girişiminde bulundu.

BATMAN (İHA) - Batman'da 12-13 yaşlarındaki iki kız çocuğunu kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla yakalanan bir kişiye, mahalleli linç girişiminde bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 12 ve 13 yaşındaki iki kız çocuğunu kaçırmaya çalışırken mahallelinin fark ettiği ve yakaladığı bir kişi, mahalleli tarafından dövüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşları sakinleştirirken, yaralanan zanlı ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

(Abdulaziz Karataş/İHA)

Batman'da iki kız çocuğunu kaçırdığı iddia edilen şahsa linç girişimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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