Bakan Koca'dan 'rutin seyrin dışında konuşma' duyurusu

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede bugünün simge olduğunu belirterek, saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağını duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede bugünün simge olduğunu belirterek, saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18.00'da rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18.00'da buluşmak üzere" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı