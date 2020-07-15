Bağcılar'da gece vakti çok sayıda iş yerinde yangın paniği Bağcılar'da gece vakti yaklaşık 10 ayri adreste çok sayıda işyerinde yangın çıktı.

Bağcılar'da gece vakti yaklaşık 10 ayri adreste çok sayıda işyerinde yangın çıktı. Adreslere çok sayıda itfaiye sevk edilirken, bir çok noktada meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Aynı saatte birbirine yakın noktalarda birçok işyerinde meydana gelen yangınla ilgili sabotaj üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA