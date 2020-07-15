Bağcılar'da gece vakti çok sayıda iş yerinde yangın paniği
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Bağcılar'da gece vakti çok sayıda iş yerinde yangın paniği

Bağcılar'da gece vakti yaklaşık 10 ayri adreste çok sayıda işyerinde yangın çıktı.

Bağcılar'da gece vakti çok sayıda iş yerinde yangın paniği
15.07.2020 04:45 | Son Güncelleme: 15.07.2020 05:25

Bağcılar'da gece vakti yaklaşık 10 ayri adreste çok sayıda işyerinde yangın çıktı. Adreslere çok sayıda itfaiye sevk edilirken, bir çok noktada meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Aynı saatte birbirine yakın noktalarda birçok işyerinde meydana gelen yangınla ilgili sabotaj üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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