Aylardır ailelerini göremeyen sağlık çalışanlarının bayramlıkları, üniformaları oldu
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Aylardır ailelerini göremeyen sağlık çalışanlarının bayramlıkları, üniformaları oldu

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle aylardır ailelerini görmeden mesaisini sürdüren sağlık çalışanları Ramazan Bayramı'nda da görevlerinin başında.

Aylardır ailelerini göremeyen sağlık çalışanlarının bayramlıkları, üniformaları oldu
24.05.2020 10:56 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:11

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle aylardır ailelerini görmeden mesaisini sürdüren sağlık çalışanları Ramazan Bayramı'nda da görevlerinin başında. Mücadelede en ön saflarda yer alan çalışanların bayramlıkları ise üniformaları oldu.

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı en ön saflarda yer alarak gece gündüz mesai harcayan sağlık çalışanları Ramazan Bayramında da mücadelesine devam ediyor. Virüsle mücadelede canla başla çalışan personel, bayramı hastanede geçirirken bayram sabahı ailelerinden uzakta olmanın burukluğunu yaşıyor. Üniformaları bayramlıkları olan çalışanlar, sevdiklerinin bayramını görüntülü aramayla kutlayarak hasret gidermeye çalışıyor.

Ailesinden ve 7 yaşındaki kızı Berra'dan ilk defa ayrı bir bayram geçiren Ankara Şehir Hastanesi Covid-19 servisinde görevli Hemşire Esra Çakan, 2 aydır kızını göremediğini söyleyerek, "Pandemi süreci başladığında bulaştırma riskimiz olduğumuz için kızımı ailemin yanına İzmir'e bıraktım ve geldim. 2 aydır kızımdan ayrı yaşıyorum ve bu bayram da ilk ayrı bayramımız olacak. Biraz ve buruk ve hüzünlüyüz. Çok özlüyorum. Günde 4-5 kere görüntülü konuşuyoruz. Evde görüntülü oyunlar oynuyoruz devamlı. Bu süreci bu şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Şu an bana kavuşmak istiyor. Her gün takvimden geri sayıyoruz. İkimiz için de zor bir süreç oldu. Daha bayramlaşma fırsatımız olmadı" dedi.

"Arkadaşlarımızla, hastalarımızla bayramlaştık"

Hemşire Nilay Çetinkaya ise bu bayramı hastanede geçirdiklerini belirterek, "Bu bayram üniformalarımız, bizim bayramlıklarımız oldu. Arkadaşlarımızla, hastalarımızla bayramlaştık. Dünyada da yaşanan bu ilkle beraber biz de bayramımızı hastanede geçiriyoruz. İlk defa ailelerimizden uzakta bir bayram geçiriyoruz. Hastalarımız ailemiz oldu ve onlarla bugün bayramlaştık" ifadelerini kullandı.

"Telefondan ailemle görüşebileceğim"

Korona virüs salgınından dolayı 3 aydır ailesini göremeyen Hemşire Gülseda Yardımcı da, ilk defa ailesinden uzak bir bayram geçirdiğini vurgulayarak, "Ama görevim bu ve görevimi en iyi şekilde yerine getirmek istiyorum. Ailemi göremediğim için çok buruk duygular içerisindeyim ama böyle bir görevi yaptığım için de kendimi gururlu ve mutlu hissediyorum. Telefondan ailemle görüşebileceğim" dedi.

"Ama biz de burada bir aile olduk"

Hastanede tedavi gören hastalar da bayramı ailesinden ayrı geçiriyor. Uzun süredir tedavi altında olan hastalardan Uğur Osman da, "Ailemden uzak olmak biraz üzücü ama buradaki arkadaşlar da sağ olsun hiç yalnız bırakmıyorlar her dakika ziyaretime geliyorlar. Hatırımı soruyorlar, bayramımı kutluyorlar. Hep beraberiz, onlar da ailelerinden uzak. Biz de uzağız. Ama biz de burada bir aile olduk. Ailemin özlemimi çekmiyorum, çektirmiyorlar" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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