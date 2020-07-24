AYASOFYA CAMİİ ÖNÜ BOŞALTILDI Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL DHAAyasofya Camii önü alınacak olan güvenlik önlemleri nedeniyle boşaltıldı.

Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL DHA

Ayasofya Camii önü alınacak olan güvenlik önlemleri nedeniyle boşaltıldı. Yetkililer tarafından yapılan anonsla cami önünde yapılacak olan güvenlik tebbirleri kapsamında bekleyenlerin bölgeden ayrılması istendi. Anons üzerine cami önünde bekleyen vatandaşlar alanı boşalattı.

Kaynak: DHA