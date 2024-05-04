S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu 1 kademe artırmasına ilişkin, "Güçlendirerek uygulamaya devam ettiğimiz programımızla ülkemize duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız" dedi.

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun "B"den "B+"ya yükseltildiği ve kredi notu görünümünün "pozitif" olarak korunduğu bildirildi. Türkiye'de yerel seçimlerin ardından dış dengelenmenin de etkisiyle para, maliye ve gelirler politikası arasındaki koordinasyonun iyileşeceğinin düşünüldüğü belirtilen açıklamada, gelecek 2 yıl içinde portföy girişlerinin artacağının, cari açıkların daralacağının, enflasyon ve dolarizasyonda düşüşün öngörüldüğü kaydedildi.

BU YIL VE GELECEK YIL İÇİN YÜZDE 3 BÜYÜME BEKLENTİSİ

Ülke ekonomisine ilişkin tahminlerde de bulunan S&P, Türkiye ekonomisinin bu sene ve gelecek yıl yüzde 3 büyümesinin beklendiğini belirtti. Açıklamada, ülkede tüketici fiyat artışlarının bu yıl yüzde 55,8 ve gelecek yıl yüzde 27,3 olacağının tahmin edildiği bildirildi.

"NOT ARTIŞLARININ DEVAMININ HABERCİSİ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu artırmasına ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, "Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıyor. S&P, ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu. S&P, Fitch ve Moody's'in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi. Güçlendirerek uygulamaya devam ettiğimiz programımızla ülkemize duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız" dedi.

"ENFLASYON 2026'DA TEK HANELİ OLACAK"

Öte yandan; Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen 8. Türk-Alman Ekonomi Günü programına katılan Bakan Şimşek, yaptığı konuşmada enflasyon mesajı verdi. Şimşek, "Türkiye'nin önemli makroekonomik problemleri var. Bu problemleri çözersek Türkiye'nin potansiyeli daha da güçlenmiş olacak. Bizim en büyük önceliğimiz fiyat istikrarı. Yani enflasyonun tek haneye düşürülmesi, mali disiplin ve tabii ki yapısal dönüşüm. Yapısal dönüşümden kastettiğimiz yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve sanayide dönüşüm. Bütün bunlar bize daha yüksek sürdürülebilir büyüme imkanını artıracak. Türkiye'nin enflasyonu maalesef oldukça yüksek. Mayıs ayında yüzde 70'in üzerinde bir enflasyonla zirveyi bulacağız. Ama daha sonra uygulamaya koyduğumuz programla birlikte enflasyon hızlı bir şekilde düşecek ve 2026 yılında biz tekrar tek haneli enflasyona dönmüş olacağız. Uzun bir yolculuk ama başaracağız. Çünkü iyi bir programımız var" ifadelerini kullandı.