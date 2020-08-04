Antik tiyatro, 1600 yıl sonra seyirciyle buluşacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antik tiyatro, 1600 yıl sonra seyirciyle buluşacak

DENİZLİ'deki Laodikya Antik Kenti'nin Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, 2 bin 200 yıllık tiyatronun 2021'in Mart ayında tamamlanacağını açıkladı.

Antik tiyatro, 1600 yıl sonra seyirciyle buluşacak
04.08.2020 13:08 | Son Güncelleme: 04.08.2020 13:12

DENİZLİ'deki Laodikya Antik Kenti'nin Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, 2 bin 200 yıllık tiyatronun 2021'in Mart ayında tamamlanacağını açıkladı. Tiyatroyu 1600 yıl sonra yeniden seyircilerle buluşturacaklarını belirten Şimşek, "Restorasyon uygulamalarının yaklaşık yüzde 90'ı orijinal malzemeyle en ince ayrıntı gözden kaçmayacak şekilde gerçekleştiriliyor" dedi.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Laodikya Antik Kenti'nde, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığındaki ekip tarafından 2003 yılında başlatılan kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. İncil'de adı geçen 7 kiliseden 1'inin bulunduğu, Hristiyanlar için kutsal sayılan ve M.Ö. 5 bin 500'den M.S. 7'nci yüzyıla kadar yaşamın sürdüğü tespit edilen antik kent, şehre gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Şimşek, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Şimşek, kazı ve restorasyon çalışmalarının devam ettiği 2 bin 200 yıllık tiyatroyu, 2021'in Mart ayında tamamlayarak 1600 yıl sonra tekrar seyirciyle buluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Şimşek, Anadolu'nun ilk 7 kilisesinden olan Laodikya Kilisesi'nin çatı projesinin de tamamlandığını hatırlattı.Laodikya Antik Kenti'nin Batı Anadolu'nun ve Anadolu arkeolojisinin en önemli metropol kentlerinden biri olduğunu vurgulayan Şimşek, "Laodikya 2 tiyatrosu, Anadolu'nun en büyük stadyumu, 4 devasa hamam yapısı, 5 agorası ve bunun yanında tapınakları olan bir kent. M.S. 400 itibarıyla da Hristiyanlık alemi için çok önemli bir din merkezi ve Anadolu'nun ilk 7 kilisesinden 7'nci kiliseye sahip. Bizim özellikle Laodikya Kilisesi ile ilgili projeyi tamamlamamızın arkasından, çok ciddi olarak hem Denizli turizmi için hem de ülkemiz turizmi için büyük artışlar kaydedildi" dedi.2021'İN MART AYINDA TAMAMLANACAKAntik kentteki batı tiyatrosunda başlattıkları çalışmayı titizlikle sürdürdüklerini belirten Şimşek, "Anadolu'da görülmemiş bir sistemle 2,5 yılda bu tiyatronun kullanıma açılmasını sağlayacağız. Şu an da tiyatroda hummalı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Mart 2021 yılı sonuna kadar sürecimiz var ve biz Mart 2021 sonuna kadar taahhüt ettiğimiz projenin tamamını rahat bir şekilde gerçekleştirmiş olacağız. Bu tiyatronun kullanıma başlanması ile her şeyden önce 2200 yıllık bir tiyatroyla Denizli ve ülkemiz halkı buluşacak. Bu tiyatro, geçmişten günümüze birçok verinin ortaya konduğu çok önemli bir sanat yapısıdır. Bu yapı yaklaşık olarak M.S. 400'den itibaren özelliğini kaybediyor. Ancak yapılacak çalışmalarla tiyatro 1600 yıl sonra tekrar eski özelliğine kavuşacak" diye konuştu.RESTORASYONUN YÜZDE 90'I ORİJİNAL MALZEMEYLE YAPILDI

Bu tiyatronun bitmesiyle turizm akışında çok önemli artışların olacağını kaydeden Şimşek, "Bu tiyatronun bitmesiyle 'Europa Nostra' gibi çok önemli bir ödül alacağımızı düşünüyorum. Çünkü bu tiyatrodaki restorasyon uygulamalarının yaklaşık yüzde 90'ı orijinal malzemeyle en ince ayrıntı gözden kaçmayacak şekilde gerçekleştiriliyor. Tiyatrodaki arkeoloji çalışmaları bilimsel verilere oturtularak devam ediyor. İkinci etapta sahne binası yapılacak. Bu ayrı bir proje ama sahne binasının henüz daha yapılmamış olması tiyatronun sosyal aktiviteler için kullanılmasına engel değil. Umarım bu da bitince daha önemli bir verinin ortaya konması sağlanmış olacak" dedi. 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı Ekonomi
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı
Kendini asmaya kalkan yaşlı kadını, çığlıklara koşan astsubay ipten aldı 3. Sayfa
Kendini asmaya kalkan yaşlı kadını, çığlıklara koşan astsubay ipten aldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı Magazin
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor Dünya
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi Magazin
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı Ekonomi
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden ilk görüntüler
Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden ilk görüntüler
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu kanıtlamak zorunda
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu kanıtlamak zorunda
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Deprem sonrası Pütürge Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama: Yaralı ve can kaybı yok
Deprem sonrası Pütürge Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama: Yaralı ve can kaybı yok
Şenol Güneş'e kırgın olduğunu söyleyen Hakan Çalhanoğlu'ndan çarpıcı G.Saray sözleri: Bir gün buluşacağız
Şenol Güneş'e kırgın olduğunu söyleyen Hakan Çalhanoğlu'ndan çarpıcı G.Saray sözleri: Bir gün buluşacağız
İngiliz şarkıcı Rita Ora üstsüz fotoğrafını paylaştı
İngiliz şarkıcı Rita Ora üstsüz fotoğrafını paylaştı
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
Şehit Esma Çevik'in babasının 'Katil yakalansın' duası kabul oldu
Şehit Esma Çevik'in babasının "Katil yakalansın" duası kabul oldu
İngiltere'de kafe ve restoranlardaki hesapların yarısı hükümetten
İngiltere'de kafe ve restoranlardaki hesapların yarısı hükümetten
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Mehmet Han Meral Akşener Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Barış Manço Demet Akalın Coşkun Sabah İzzet Yıldızhan
Spor Erol Bulut Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Milli Çeşme Beşiktaş
Şu an buradasınız: Antik tiyatro, 1600 yıl sonra seyirciyle buluşacak - Denizli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 14:14:19. #1.14#
title