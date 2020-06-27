Alışverişe çıkan terörist yakalandı Alışverişe çıkan terörist yakalandı -Yakalanan terörist örgütün sığınaklarının yerini gösterdi Adıyaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sivil kıyafet giyerek alışveriş için ilçe merkezine inen terörist yakalandı.

Alışverişe çıkan terörist yakalandı

-Yakalanan terörist örgütün sığınaklarının yerini gösterdi

ADIYAMAN - Adıyaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sivil kıyafet giyerek alışveriş için ilçe merkezine inen terörist yakalandı. Yakalanan terörist kırsaldaki sığınakların yerini gösterdi.

"Mervan" kod adlı PKK/KCK terör örgütü üyesi Mehmet Akcan, sivil kıyafetler giyip alış veriş yapmak isterken yakalandı. Adıyaman'ın Gerger ilçesine alış veriş yapmak için gelen terör örgütü mensubu, jandarma ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.

Durumundan şüphelenilen terörist güvenlik güçlerinin 'dur' ikazına uymayarak kaçmak istedi. Jandarma ekipleri teröristi kovalama sonrasında yakaladı. 20 Haziran tarihinde yakalanan teröristin sorgulamasında PKK/KCK'nın kış üslenmesi yaptığı 2 sığınağın yerini gösterdi.

25-26 Haziran tarihlerinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karagöl mevki, Kızılgevan Tepe ve Gaja Tepe bölgelerinde icra edilen operasyon ile örgütü mensuplarının kış üslenmesi yaptıkları 2 ayrı noktadaki sığınakta ve 9 ayrı noktada tespit edilen bidonlar içerisinde malzemeler ele geçirildi.

Bidonlarda 1 adet örgüt simgeli bez parçası, 6 adet batarya, 2 adet güneş paneli, 2 adet kablo bağlı pil bloğu, 1 adet radyo, 5 adet not defteri, 12 adet örgütsel kitap, 8 adet el feneri, 400 metre kablo, 1 adet akım ölçer, 1 adet ses kayıt cihazı, 1 adet kuzineli soba, 2 adet kuru akü,1 adet dörtlü ocak,2 çift ayakkabı, 2 adet hafızalı radyo, 1 adet radyo mp3, 1 adet ışıldak, 1 adet akü, 14 adet büyük boy pil, 61 adet küçük pil, 1 adet keser, 1 adet kazma, 1.250 kilogram muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: İHA