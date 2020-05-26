Aksaray'da ayağını tuvalet giderine sıkıştıran çocuğu itfaiye kurtardı
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Aksaray'da ayağını tuvalet giderine sıkıştıran çocuğu itfaiye kurtardı

Aksaray'da ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Aksaray'da ayağını tuvalet giderine sıkıştıran çocuğu itfaiye kurtardı
26.05.2020 10:27 | Son Güncelleme: 26.05.2020 10:46

Aksaray'da ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Mutlu (2), yaşadıkları Şeyh Hamit Mahallesi'ndeki evlerinde ayağını tuvalet giderine sıkıştırdı.

Baba Murat Mutlu, oğlunun ayağını kendi imkanlarıyla çıkaramayınca durumu Aksaray Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çocuğun ayağını tuvalet giderinden kurtardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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