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Aksaray'da Çocuklarını Eve Kilitleyip İşe Giden Anne Polisi Alarma Geçirdi

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Aksaray'da biri 12 diğeri 6 yaşında 2 çocuğunu eve kilitleyip işe giden anne, ekipleri alarma geçirdi. Polis, UMKE ve itfaiye ekiplerinin seferber olduğu olayda komşudan bulunan anahtarla dairede kilitli çocuklara ulaşıldı. Bir saat sonra eve gelen anne ise 'Çocukları evden eşyaları toplamaya gönderiyor' diyerek boşanma aşamasındaki eşini şikayet etti.

Aksaray'da biri 12 diğeri 6 yaşında 2 çocuğunu eve kilitleyip işe giden anne, ekipleri alarma geçirdi. Polis, UMKE ve itfaiye ekiplerinin seferber olduğu olayda komşudan bulunan anahtarla dairede kilitli çocuklara ulaşıldı. Bir saat sonra eve gelen anne ise "Çocukları evden eşyaları toplamaya gönderiyor" diyerek boşanma aşamasındaki eşini şikayet etti.

Olay, Coğlaki Mahallesi 1221 Sokak'ta bulunan Özgüneş Apartmanının 5. katındaki dairesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan anne H.A. (38), 6 yaşındaki M.E.A. ve 12 yaşındaki H.B.A. isimli çocuklarını eve kilitleyip işe gitti. Evde yalnız kalan çocukları arayan baba, çocukların evde kilitli kaldığını öğrenince 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Çocukların evde kilitli bırakıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler olaya müdahale ederken polis ekipleri anneye ulaştı. Telefonla anneyle görüşen polis ekipleri, komşuda anahtar olduğunu öğrendi. Önce anahtarı alarak kapıyı açıp çocukları evden çıkardı. Sağlık ekipleri çocukları sağlık kontrolünden geçirirken telefonla ulaşılan annenin geleceğini söylemesi üzerine polis ve sağlık ekipleri 1 saat boyunca anneyi bekledi. Annenin eve gelmesiyle birlikte polis ekipleri anne ve çocukları alarak polis merkezine götürdü. Polis memuruna boşanma aşamasındaki eşini şikayet eden anne, "Çocukları evden eşyaları toplamaya gönderiyor" dedi. Apartmandan çıkarken basın mensuplarını fark eden anne, "Neyi çekiyorsun" diyerek tepki gösterdi. Polis merkezinde ifadesi alınan anne hakkında "Aile yükümlülüklerini yerine getirmemek" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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