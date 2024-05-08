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Aksaray'da Trafik Jandarması Minik Öğrencilere Uygulamalı Eğitim Verdi

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Aksaray'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası çerçevesinde trafik jandarması, ilk ve ortaokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verdi. Minik öğrencilere emniyet kemerinden aşırı hız ve diğer trafik kuralları anlatıldı.

Aksaray'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası çerçevesinde Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarması ilk ve ortaokul öğrencileri ile bir araya gelerek uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası her yıl düzenli olarak mayıs ayının ilk haftasında kutlanıyor. Trafik Haftası çerçevesinde Aksaray'da trafik jandarması ekipleri trafik parkurunda minik öğrencilere uygulamalı eğitim verdi. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine trafik bilinci aşılamak için eğitim veren jandarma ekipleri minik öğrencileri hem eğlendirdi hem de hafızalarında yer edecek bir eğitim gerçekleştirdi. Akülü araçlarla trafik parkurunda eğitim alan minik öğrencilere emniyet kemerinden aşırı hız ve beraberinde yaşanacak olumsuzluklara kadar her şey anlatıldı. Yaya geçidi ve yayaların trafikteki sorumlulukları gibi konularda da eğitiler veren trafik jandarması ekipleri, "Hayatla yarışılmaz" mottosuyla birçok alanda minik öğrencilere trafik bilinci aşıladı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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