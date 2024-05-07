Aksaray'da otomobil devrildi, 6 kişi yaralandı
Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Mehmet Ferit Kaya idaresindeki 07 JM 047 plakalı otomobil, Ankara-Niğde Otoyolu Devedamı köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Diyar Kaya, Veli Oruç, Zeynep, Ayaz ve Nurşe Kılıç yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.