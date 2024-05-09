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Aksaray'da Geleneksel Oyunlarla Değerlerimi Yaşıyorum Projesi

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Aksaray'ın Eskil ilçesinde düzenlenen 'Geleneksel oyunlarla değerlerimi yaşıyorum' projesi kapsamında çocuklar geleneksel çocuk oyunlarıyla eğlendi. Proje kapsamında 38 okul turnuvaya katıldı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde bu yıl 2.'si düzenlenen "Geleneksel oyunlarla değerlerimi yaşıyorum" projesi çerçevesinde çocuklar geleneksel çocuk oyunlarıyla eğlenirken, turnuvalara 18 ilkokul, 16 ortaokul ve 4 lise olmak üzere toplamda 38 okul katılım gösterdi.

Etkinlikle ilgili bilgiler veren İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer, Eskil Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonunda başlayan geleneksel oyunlarla değerlerimi yaşıyorum projesi turnuvalarına katılımı artırmak amacıyla Çukuryurt Ortaokulu ile Eşmekaya Ortaokulunda bulunan sahaların da kullanıldığını belirterek, projede yağ satarım bal satarım, sek sek, mendil kapmaca, tombik, kaleli, yakan top oyunlarına yer verildiğini kaydetti. 167 müsabakanın yapılacağı projeye 460 ilkokul öğrencisi, 450 ortaokul öğrencisi ve 160 lise öğrencisi olmak üzere toplamda bin 70 öğrenci katıldığını belirten Kılıçer, "Projemiz 5 Haziran 2024 tarihinde final müsabakalarıyla sonuçlanacak. Buradaki amacımız öncelikle çocuklarımızın geleneksel oyunları unutmasını engellemek, fiziksel aktivitelere katılmasını sağlamak, kazanmak ve kaybetmek duygularını öğretmek, grup halinde hareket etmeyi öğretmektir. Yarışmalara katılan öğrencilerin doya doya eğlendiği görüldü. Bizim için bu çok değerli. Ayrıca okuldaki derslerde başarılarının da artacağını düşünüyoruz. Çok güzel bir etkinlik, emeği geçenlere, etkinliğe katılanlara teşekkür ederim" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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