Aksaray'da Polis Kovalamacası Sonucu Yakalanan Şüpheliler Serbest Bırakıldı

Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü ile polis arasında yaşanan kovalamacada kaçarken attıkları uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.

Olay, gece yarısı Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesinde yaşandı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bekçilerle birlikte rutin uygulama yapan Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri uygulama noktasına yaklaşan 68 ES 022 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan araç sürücüsü ile polis arasında kovalamaca yaşanırken, kaçarken araçtan uyuşturucu madde atan 3 şüpheli kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen araç sürücüsü Ö.F.B. (37) ile araçta yolcu olarak bulunan H.E. (40) ve R.D. (23) kelepçelenerek emniyete götürüldü. Üç kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı. - AKSARAY