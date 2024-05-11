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Aksaray'da Tehlikeli Trafik İhlali

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Aksaray'da bir sürücü, otomobilinin üzerine yapıştırdığı dolap ile trafikte tehlike saçtı. Kırmızı ışıkta geçip telefonla konuşarak seyreden sürücünün tehlikeli anları kameraya yansıdı.

Aksaray'da otomobilin üzerine koli bandıyla yapıştırdığı dolap ile trafikte tehlike saçan sürücü, kırmızı ışıkta geçip kilometrelerce seyir hainde telefonla konuşarak seyretti. Sürücünün kuralları hiçe saydığı o tehlikeli anlar anbean kameraya yansıdı.

Olay Makas Kavşağı'nda meydana geldi. Dolabı 35 GA 8032 plakalı aracın tavanına koyup koli bandı ile yapıştırdıktan sonra trafiğe çıkan sürücü herkesin yüreğini ağzına getirdi. Tavana sadece koli bandı ile yapıştırılmış dolabın yüklendiği otomobille trafikte seyreden sürücü, kazaya davetiye çıkartarak hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayıp kilometrelerce seyretti. Birde seyir halinde telefonla konuşan araç sürücüsü, Atatürk Bulvarı'nda seyrederken kırmızı ışıkta da durmayıp yoluna devam ederek adeta trafik kurallarını alt üst etti. Coğlaki Mahallesi Somuncu Baba Külliyesi'ne kadar giden sürücü burada aracını park ederek ayrıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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