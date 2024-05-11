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Aksaray'da Tehlikeli Araç Kullanımına 5 Bin 250 TL Cezası

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Aksaray'da bir sürücü, otomobilinin üzerine yapıştırdığı dolap ile trafikte tehlike saçtı. Hem kırmızı ışıkta geçen hem de telefonla konuşan sürücüye 4 ayrı maddeden toplamda 5 bin 250 TL para cezası kesildi.

Aksaray'da otomobilin üzerine koli bandıyla yapıştırdığı dolap ile trafikte tehlike saçan ve hem kırmızı ışıkta geçen hem de kilometrelerce seyir hainde telefonla konuşarak kuralları alt üst eden sürücüye 4 ayrı maddeden toplamda 5 bin 250 TL para cezası kesildi.

Olay, dün gece Makas Kavşağı'nda meydana geldi. Dolabı 35 GA 8032 plakalı aracın tavanına koyup koli bandı ile yapıştırdıktan sonra trafiğe çıkan sürücü herkesin yüreğini ağzına getirdi. Otomobilin tavanında sadece koli bandı ile yapıştırılmış dolabın yüklendiği otomobille trafikte seyreden sürücü, kazaya davetiye çıkartarak hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayıp kilometrelerce seyretti. Bir de seyir halinde telefonla konuşan araç sürücüsü, Atatürk Bulvarı'nda seyrederken kırmızı ışıkta da durmayıp yoluna devam ederek adeta trafik kurallarını alt üst etti. Coğlaki Mahallesi Somuncu Baba Külliyesi'ne kadar giden sürücü burada aracını park ederek ayrıldı. Görüntülerin ardından harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi, araç sürücüsüne ceza yağdırdı. Kuralları hiçe sayan sürücüye "Saygısızca araç kullanmak", "Kırmızı ışık ihlali", "Seyir halinde cep telefonu ile konuşmak" ve "Tehlikeli yükleme yapmak" maddelerinden toplamda 5 bin 250 TL para cezası kesildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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