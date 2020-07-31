Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de bayram namazı Kovid-19 tedbirlerine uyularak kılındı
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de bayram namazı Kovid-19 tedbirlerine uyularak kılındı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar Kurban Bayramı namazını camilerde kıldı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de bayram namazı Kovid-19 tedbirlerine uyularak kılındı
31.07.2020 07:07 | Son Güncelleme: 31.07.2020 08:10

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar Kurban Bayramı namazını camilerde kıldı.

Adana'da, Sabancı Merkez Camisine sabahın erken saatlerinde gelen çok sayıda vatandaş, belirlenen hijyen kuralları kapsamında içeri alındı.

Yüreğir Belediyesi tarafından cami girişinde vatandaşlara maske, seccade ve dezenfektan verildi.

Türk Kızılay Adana Şubesi de vatandaşlara lokum ikram etti.

Sosyal mesafe kuralına uyarak camide ve avlusunda saf tutan vatandaşlar, verilen vaazı dinleyerek edilen dualara "amin" dedi.

Vaazın ardından vatandaşlar bayram namazını kıldı.

Mersin

Mersin'de de çok sayıda vatandaş, bayram namazını kılmak için Türkiye'nin en büyük camilerinden merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'ne geldi.

Sabah ezanı öncesinde cami içerisinde numaralandırılmış yerlerde yerini alan vatandaşlar maske takma ve sosyal mesafe kuralına uydu.

Çok sayıda kişinin katıldığı namazda caminin tamamına yakını dolarken bazı vatandaşlar iç avluda saf tuttu.

İl Müftüsü Şaban Kondi, namaz öncesi verdiği vaazda, bayram namazının önemi anlatarak birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi.

Vaazının ardından dua edildi, bayram namazı kılındı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su ve İl Müftüsü Kondi, namazın ardından vatandaşlarla tokalaşmadan bayramlaştı.

Hatay

Hatay'da vatandaşlar bayram namazını Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisinde kıldı.

Vatandaşlar, iç ve dış avlularda yerlere serilen hasırlar ve beraberlerinde getirdikleri seccadeler üzerinde bayram namazını maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek kıldı.

İl Müftüsü İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, tarafından verilen vaazın ardından hutbe okundu, namaz kılındı ve eller semaya açılarak dualar edildi.

Osmaniye

Osmaniye'de bayram namazı için Enver-ul Hamit Camisi'ne gelen vatandaşlar, hijyen kurallarına uyarak evlerinde getirdikleri seccadeleri sererek saf tuttu.

Kurban kesmenin öneminin anlatıldığı vaazdan sonra vatandaşlar maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek bayram namazını kıldı.

Kaynak: AA

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