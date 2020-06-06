5 Haziran 2020 Haberleri
5 Haziran 2020 Manşet Haberleri.
06.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 06.06.2020 00:15
- Son Dakika: Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü
- Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı
- İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti
- Simge 'Çocuğu var' iddiaları hakkında sessizliğini bozdu: Saçmalık
- Beşiktaş, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile yola devam etme kararı aldı
- Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
- Son Dakika: İdlib'de zırhlı ambulansa hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
- İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
- Ali Koç'tan TFF Başkanı'na veryansın: Aziz Yıldırım'a da saygısızlıktır
- Elazığ'ın ardından Malatya depremine de canlı yayında yakalandılar! O anlar böyle kaydedildi
- 'Çilek Ay Tutulması' kartpostallık manzara oluşturdu
- Son Dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi
- Elazığ'da, Malatya depremini hisseden vatandaşlar o anları anlattı: Deprem iyi salladı
- Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen 'açık alanlarda maske kullanılsın' önerisi
- Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme: Elazığ'ın ardından uyarmıştık
- Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
- Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu
- Son Dakika: Malatya'daki depremin ardından Vali'den ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yok
- Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı
- Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
- Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi
- Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti
- Sultanbeyli'de bir kişi, yol kavgasına tutuştuğu kişiye pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 3 yaralı
- Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı
- Zeynep'in katili milli boksörün ifadesi ortaya çıktı: Şüphelendiren hareketler yapıyordu
- Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi
- ABD'de silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı
- Barcelona ile nikah tazelemeye hazırlanan Messi, sözleşmesine iptal maddesi koydurmak istiyor
- Galatasaray efsanesi Hagi'den oğlu Ianis'e övgü dolu sözler: Benden daha iyi olacak
- Yeni araştırmanın sonuçları korkuttu! Yüksek tansiyon, koronadan ölüm riskini iki katına çıkarıyor
- Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi
- TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap gecikmedi: Yaptığınız rezalettir
- Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek
- Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı
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- Sokağa çıkma yasağı olmayınca vatandaşlar yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı
- Son dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi
- Kendisini 'Vali özel kalem müdürüyüm' olarak tanıtan kadın sürücü trafiği birbirine kattı
- ABD'de George Floyd eylemlerinde polisin müdahalesi büyük tepki çekti