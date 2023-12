Sultanbeyli'de Hacı Nureddin Demir Camii Açıldı

Sultanbeyli Belediyesi tarafından hayırsever iş insanı Aslan Demir ve ailesinin katkılarıyla inşa edilen Hacı Nureddin Demir Camii açıldı. Açılışa Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Aslan Demir ve ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kısa sürede yapımı tamamlanan camiye ek olarak, vatandaşlara otopark ve taksi durağı hizmetleri de sağlandı. Ayrıca, yapılan çevre düzenlemeleri, içerdiği donatılarla kullanışlı bir alan olarak ilçe sakinlerinin kullanımına sunuldu. Cuma namazı sonrası gerçekleştirilen açılışta Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. İnsanlık dramının yaşandığı Filistin için dualar edildi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin açılış programında, "Sultanbeyli Belediyesi olarak birçok hizmeti hemşehrilerimizle buluşturduk ve buluşturmaya da devam ediyoruz. Bugün ise burada, milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştirecek, manevi değerlerimize sahip çıkacak ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek Hacı Nureddin Demir Camii'mizin açılışını gerçekleştirmek için bir aradayız. Camiimizin yapımına katkıda bulunan Aslan Demir Beyefendi'ye ve kıymetli ailesine teşekkür ediyorum. Camilerimiz dinimizde sadece bir ibadet yeri olarak değil, aynı zamanda birlik ve dayanışmanın simgesi olarak da önemli bir yere sahip. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Hacı Nureddin Demir Camii ile birlikte yine aynı alanda otopark ve taksi durağı gibi donatılarla vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefledik. Bizleri bir araya getiren kutsal mekanların artmasıyla, birbirimize olan bağlarımızın daha güçlü olacağına ve değerlere daha fazla sahip çıkan bir toplum inşa edeceğimize inanıyorum. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, Hacı Nureddin Demir Camii'mizin ve yeni alanlarımızın hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN DAVASINA HER ZAMAN SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Konuşmasında Gazze'de yaşanan insanlık dramına değinen Keskin, "Her zaman ve her ortamda Filistin meselesi gibi insanlık ve İslam dünyasının güncel konularına duyarlı olmak, destek vermek ve Filistin davasına sahip çıkmak, biz Müslümanlar için büyük bir sorumluluktur. Filistin'de yaşanan acımasız saldırılara karşı duyarlılığımızı göstermeli ve İsrail'in insanlık dışı katliamlarını her ortamda haykırmalıyız. Dualarımızda, kalplerimizde ve çabalarımızda Filistin halkı için dayanışma içinde olmalıyız" dedi.