Sultanbeyli'de Hint keneviri operasyonu: 58 adet ağaç ve fidan ele geçirildi

Sultanbeyli'de yapılan geniş çaplı çalışmada bir ikamete yapılan baskında 58 adet Hint keneviri ağacı ve fidanı ele geçirildi. Operasyon sonucunda şüpheli bir kişi yakalandı ve uyuşturucu madde ile silahlar ele geçirildi.

Sultanbeyli'de ekipler, narkotik suçlarının önlenmesine yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Çalışma sonucunda bir ikamete baskın yapan ekipler evin bahçesinde 1-3 metre arasında 58 adet Hint keneviri ağaç ve fidanı ele geçirdi.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Sultanbeyli ilçesinde narkotik madde üretim ve ticareti yapan şüpheli şahısların tespit edilerek yakalanması ve narkotik suçlarının önlenmesine yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalarda Necip Fazıl Mahallesi'nde bulunan bir ikamette uyuşturucu yetiştirildiği belirlenerek tespiti yapılan adres incelemeye alındı. Yapılan araştırmada adrese çok sayıda farklı kişinin giriş çıkış yaptığı belirlenerek, adrese yönelik 03 Ekim 2023 tarihinde operasyon gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen operasyon sırasında ikamette şüpheli şahıs olmadığı anlaşıldı. Aramanın yapıldığı sırada şüpheli bir araç ikamet önüne gelerek, ekipleri fark ettiği sırada kaçmaya başladı. Kaçan şahsın kısa süre içerisinde kimlik bilgisinin Ö.G. olduğu tespit edildi ve şahıs yakalandı. İkamet içerisinde yapılan aramada ise bahçe kısmında takribi 1-3 metre arasında 58 adet Hint keneviri ağaç ve fidanı, ikamet içerisinde hasat edilmiş 2 kilo 700 gram uyuşturucu madde, 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet kama bıçak ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli hakkında 2313 sayılı uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanuna muhalefet ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı. - İSTANBUL