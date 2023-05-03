İSTANBUL-SULTANBEYLİ BELEDİYESİ, 'GENÇ ADRES' PROJESİNİ HİZMETE ALDI

Sultanbeyli Belediyesi'nin gençler için hayata geçirdiği 'Genç Adres?, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılımıyla hizmete girdi.

Sultanbeyli Belediyesi, 'Genç Adres' projesini tamamlayarak ilçe gençlerinin hizmetine sundu. Hizmete giren proje içerisinde kütüphane, e-spor merkezi, girişimcilik ofisi, genç kafe, Youtube stüdyosu gibi alanlar bulunuyor.

'TARİFSİZ MEMNUNİYET YAŞIYORUZ'

Açılış programında konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, 'Bugün konseptini gençlerimizin belirlediği, Genç Adres'in açılışını sizlerle beraber gerçekleştirmenin tarifsiz memnuniyetini yaşadığımızı özellikle bilmenizi istiyorum. Türkiye büyüyor, gelişiyor, güçleniyor. Ülkemiz maziden ilham ve cesaret alarak istikbalini inşa ederken Türkiye Yüzyılı misyonuna biz de iftihar verici eserleri ilçemize kazandırmak için yoğun çaba harcıyoruz. Kararlılıkla yürüdüğümüz bu yolda en büyük güç ve güven kaynağımızın siz gençlerimiz olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bu eserimizde ilçemizin her bir bölgesine kütüphane yapma amacımızı yeniden göstererek Uluğ Bey adını verdiğimiz 16. kütüphanemiz siz gençlerimizin hizmetinde olacak. Genç Adres'imiz; gençlerimize ve ilçemize hayırlı olsun' dedi.

'HEDEFİMİZ, GENÇLERİMİZE DAHA İYİ BİR GELECEK'

Açılış programında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Biz Sultanbeyli'yi çok seviyoruz. Sultanbeyli'ye her geldiğimizde güzellik buluyoruz. Yine o güzelliği, muhabbeti, aşkı, sevdayı görüyoruz. Liderimize olan inancı, güveni görüyoruz. Muhabbetiniz, sevdanız her zaman daim olsun Sultanbeyli. Bugün genç kardeşlerimiz, öğrencilerimiz için hazırladığımız Genç Adres'imizin açılışı için buradayız. Emin olun Sultanbeyli'ye gelmekten, hizmet etmekten, sizlerle bir arada olmaktan dolayı büyük bir onur duyuyoruz. Bizim ailemiz, evlatlarımız, annemiz, babamız, kardeşlerimiz burada. Biz hep kardeşlerimizle birlikte olduk. Zor günde hep kardeşlerimizin yanındaydık. Ne zaman milletimiz zora düşse sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde kardeşlerimizin hemen dizinin dibinde olduk. El ele verdik. Gönül gönüle güçlü Türkiye'yi inşa ettik. Güçlü Sultanbeyli'yi inşa ettik. Genç Adres'i çocuklarımıza kazandırıyoruz. Gençlerimiz burada içeceklerini içecek, sohbet edecek, ders çalışacaklar ve büyük, güçlü Türkiye'yi inşa edecekler. Buna hazır mıyız gençler' Gençlerimiz burada birçok alanda yeteneklerini geliştirecek. Belediyemiz her türlü imkanı sağlıyor. Kütüphanemiz de bulunuyor. Gençlerimiz kütüphanemizde bulunan kitaplardan eğitimine katkı sağlayabilecekler. Ayrıca ders çalışma ve grup alanlarında, salonlarda, konferans alanlarında birçok hizmeti inşallah sunuyor olacağız. Amacımız, hedefimiz inşallah gençlerimize daha iyi bir gelecek sunabilmek. Sultanbeyli'miz için, İstanbul'umuz için hayırlı olsun? şeklinde konuştu.