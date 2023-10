Türkiye'nin önde gelen yayınevlerini ve yazarlarını kitapseverlerle buluşturan '7'nci Sultanbeyli Kitap Fuarı' başladı. Fuarın açılışında konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Geleceğimizi kurgulamak, yeni eserleri genç nesillerimize ulaştırmak için kitap fuarlarımızın önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Şu an devam eden dört projemizde mutlaka kütüphanemiz olsun diyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde dört veya beş kütüphanemizi de Sultanbeyli'mize kazandırmış olacağız" dedi. Fuar 8 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Sultanbeyli'de 2023-2024 Kültür-Sanat Sezonu 'Kitap Fuarı' ile başladı. 'Kitapların dünyası seni çağırıyor' temasıyla bu yıl 7'ncisi düzenlenen fuarın onur konuğu eski Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı oldu. 9 gün sürecek fuar, söyleşi ve imza etkinlikleriyle değerli isimlere ev sahipliği yapıyor. Sultanbeyli Kent Meydanı'nda açılan kitap fuarına Prof. Dr. Nabi Avcı başta olmak üzere Sultanbeyli İlçe Kaymakamı Kemal Şahin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri fuarın açılışı için kurdele kesti ve daha sonra birlikte stantları gezdiler.

AVCI: SULTANBEYLİ DEYİNCE KİTAP, YAZAR, ŞİİR AKLA GELİYOR

Prof. Dr. Nabi Avcı, "Sultanbeyli Belediyesi sizin için olduğu gibi benim için de hep kültürle, sanatla araştırmayla, gençlerle birlikte mesai harcayan bir ekibi aklıma getiriyor. Sultanbeyli Belediyesi'nin bugüne kadar düzenlediği birçok etkinliğe katıldım, hepsi sanatla ve kültürle ilgiliydi. Dolayısıyla Sultanbeyli deyince kitap, yazar, şiir akla geliyor. Türkiye özellikle son 20 yılda pek çok alanda yabancıların deyimiyle sessiz bir devrim yaşıyor. Ama özellikle kültür sanat alanında, eğitim alanında yerel yönetimlerin, belediyelerin gerçekleştirdiği birbirinden kıymetli organizasyonlarla sonuçları inşallah yakın bir gelecekte alınacak olan bir sessiz devrim görüyorum. Bunun için de ben bugün Sultanbeyli Belediyesi nezdinde bütün yerel yönetimlerimizi, bu alanda çalışan bütün belediyelerimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

KESKİN: DÖRT VEYA BEŞ KÜTÜPHANEMİZİ SULTANBEYLİ'MİZE KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin konuşmasında, "Bugün 2023-2024 Kültür-Sanat sezonumuzun açılışını 7'ncisini düzenlemiş olduğumuz Sultanbeyli Kitap Fuarı'mız ile gerçekleştiriyoruz. İlçemize yakışır bir kültür ikliminin bizlerle olmasını temenni ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadığınız için en kalbi şükranlarımı sunuyorum. İstiyoruz ki gençlerimiz, her daim öğrenci kalmayı başaran yetişkinlerimiz ve araştırmacılarımız binlerce kitabın bulunduğu bu meydanda rafların arasında dolaşsın, ilme en kolay şekilde ulaşım sağlasın. Evlatlarımız sadece bunlarla da kalmasın. Medeniyet dünyamızı eserleriyle bize taşıyan kültür mücevheri dediğimiz üstatlarımızla imza günlerinde panellerde tanışarak geleceğine ışık tutsunlar istiyoruz. Geleceğimizi kurgulamak yeni eserleri genç nesillerimize ulaştırmak için de kitap fuarlarımızın önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Okumayla buluştuğumuz fuarlarımıza ek olarak ilçemizde hayata geçirdiğimiz 15 kütüphane ve her bir projemizde yeni kütüphanelerimizle kütüphane kültürünü ilçemize kazandırmayı amaçlarken bu yıl kültür sanat sezonumuzda da bizi doludizgin bir program bekliyor olacak. Şu an devam eden dört projemizde mutlaka kütüphanemiz olsun diyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde de dört veya beş kütüphanemizi de Sultanbeyli'mize kazandırmış olacağız. 25 Ekim tarihinde Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivalimizin 10'uncusunu gerçekleştirmek için kollarımızı sıvamışken uluslararası Sultanbeyli kısa film yarışmamızın da 3'üncüsünü 23 Kasım'da sizlerle buluşturacağız" dedi.

KABAKTEPE: KİTAP, İNSANIN VAR OLUŞUYLA BERABER ONA YOLDAŞLIK EDEN BİR VARLIK

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Açılışımızı hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Belediye Başkanımız ve ekibini böyle bir hayırlı hizmetinden dolayı kutluyorum. Hakikaten kitap insanın var oluşuyla beraber ona yoldaşlık ve kılavuzluk eden bir varlık olarak tanımlanabilir. Yani aslında ilk Adem'le beraber var olan bir olgudan bahsediyoruz. Dolayısıyla son Adem'e kadar insana rehberlik, kılavuzluk ve yoldaşlık edecek birçok noktada onun önünü açacak ve yol gösterecek hem dünyayı inşa etmesini, hem ihya etmesini, hem de kendisini var etmesini sağlayacak en temel araçlarımızdan birisi. Dolayısıyla bu kitabın ortaya çıkmasını sağlayan değerli yazarlarımızı da anmamız lazım" diye konuştu.

"BURAYI DEVAMLI TAKİP EDİYORUM"

Fuar için Tekirdağ'dan geldiğini söyleyen Saliha Oral, "Her sene geliyoruz. Değişik kitapların hepsini bir yerde görmek çok güzel, fiyatları da iyi. Buradan herkes faydalanabilir. Yazarlarımız da buraya geliyor. Tanısak da tanımasak da onların yüzünü görmek hoş oluyor. Fuar var diye Tekirdağ'dan geldim. Burayı devamlı takip ediyorum" dedi.

"OKUMAK GÜZEL BİR ŞEY, HERKESE TAVSİYE EDİYORUM"

Mecitcan Gündoğdu (17), "Hüseyin Keskin başkanımız ve Nabi hocamızın burada olmasından dolayı gerçekten çok mutluyum. Böyle kitap fuarları olduğu için de çok mutluyum. Gelecek senelerde de olmasını istiyorum. Aradığım kitaplar var, onlara bakacağım. Kitapları çok seviyorum, okumak güzel bir şey, herkese tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.