Sultanbeyli'de ormanlık alandan silah sesleri duyulması üzerine dron ile bölgede araştırma yapan polis, bir şahsın arkadaşlarının havaya attığı nesnelere tüfek ile ateş ettiğini tespit etti. Şahsın havaya ateş etme anları polis dronu tarafından kaydedildi.

Sultanbeyli'de Havaya Ateş Edilmesi Olayı Dron ile Kaydedildi

Havaya atılan nesneleri böyle vurmaya çalıştı

Sultanbeyli'de havaya atılan nesneleri tüfekle vurmaya çalışan şahıs yakalandı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de ormanlık alandan silah sesleri duyulması üzerine dron ile bölgede araştırma yapan polis, bir şahsın arkadaşlarının havaya attğı nesnelere tüfek ile ateş ettiğini tespit etti. Şahsın havaya ateş etme anları polis dronu tarafından kaydedildi.

Sultanbeyli'de Hasanpaşa Mahallesinde 8 Kasım tarihinde saat 17.55 sıralarında, çevreden silah sesi duyulması üzerine harekete geçen Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, çevrede dron ile araştırma yaptı.

Ormanda tüfek ile atış talimi yapmışlar

Dron ile ormanlık alanı izleyen polis ekipleri, iki şahsın çevreden buldukları kutu, şişe gibi nesneleri havaya fırlattıkları, tüfekli bir şahsın da havaya fırlatılan nesneleri ateş açarak vurmaya çalıştığı görüldü. Bölgeye intikal eden polisler tarafından, havaya ateş açan O.K. isimli şahıs olayda kullandığı yivsiz tüfek ile beraber polis merkezine götürüldü.

O.K. isimli şüpheli şahıs "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Şahsın havaya atılan nesnelere tüfek ile ateş ettiği anlar ve polis ekiplerinin bölgeye intikal ettiği anlar polis dronu tarafından kaydedildi.