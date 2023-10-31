Sultanbeyli'de Uyuşturucu Operasyonu: 58 Hint Keneviri Bitkisi Ele Geçirildi

Sultanbeyli'de polis ekipleri, uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapılan bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 58 adet hint keneviri bitkisi ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

? SULTANBEYLİ'de polis ekipleri, uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapılan bir adrese operasyon düzenledi. Operasyona polis helikopteri de destek verdi. Operasyon yapılan adresin bahçesinde, boyları 1 ile 3 metre arasında değişen 58 adet hint keneviri bitkisi ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu madde üretim ve ticareti yapan şüphelilerin tespit edilerek yakalanması ve narkotik suçlarının önlenmesine yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. Necip Fazıl Mahallesi'nde uyuşturucu yetiştirildiği belirlenen adres incelemeye alındı. Yapılan araştırmada adrese çok sayıda farklı kişinin girdiği belirlendi. Tespit edilen adrese 3 Ekim Salı günü operasyon düzenlendi. Operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi. Polis ekipleri operasyon düzenlenen adreste kimsenin olmadığını tespit etti. Bu sırada polis ekiplerini fark eden bir araç kaçmaya başladı. Ö.G. olduğu tespit edilen şüpheli yakalandı. Baskın yapılan adreste inceleme yapan ekipler bahçede, boyları 1 ile 3 metre arasında değişen 58 adet Hint keneviri ağaç ve fidanı, hasat edilmiş 2 kilo 700 gram uyuşturucu madde, pompalı tüfek ele geçirdi. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Ö.G. hakkında sevk edildiği adli makamlarca, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından adli kontrol hükümleri uygulandı.