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Sultanbeyli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

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Sultanbeyli'de yapılan uygulamada polis, durdurdukları araçta captagon adıyla bilinen uyuşturucu hap buldu. Yapılan operasyonda evde çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve 3 şüpheli yakalandı.

Sultanbeyli'de uygulama yapan polis, durdurdukları bir aracın sürücüsünün üst aramasında captagon adıyla bilinen uyuşturucu hap buldu. Olaya ilişkin olarak bir eve yapılan operasyonda 3 şüpheli daha yakalanırken evde çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Sultanbeyli'de 12 Aralık Salı günü uygulama yapan polis ekipleri, durdurdukları B.F. adlı araç sürücüsünün üstünü aradığında, 3 adet captagon adıyla bilinen uyuşturucu hapa rastladı. B.F. gözaltına alınırken uyuşturucu maddenin kaynağına yönelik Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında aynı gün bir eve yapılan operasyonda A.İ, M.A.A, ve A.S. isimli şahıslar yakalandı. Evde yapılan aramalarda 833 adet captagon hap, 767,79 gram bonzai, 99 gram marihuana, 3,58 gram metanfetamin, 1 adet bonzai yapımında kullanılan tiner ve fare zehri, 1 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu, 550 TL para ele geçirildi.

Şüpheli şahıslardan B.F. ve A.S. "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. A.İ. ve M.A.A. ise 13 Aralık tarihinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sultanbeyli Aralık Polisiye Uyuşturucu Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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