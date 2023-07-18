Ormanda ateş yakanlar dron ile tespit edildi

Ormanlık alanlarda dronlu kontrol

İSTANBUL - İstanbul Valiliği'nin orman alanlarına giriş yasağına uymayanlara kabahatler kanunu gereği ceza uyguladı. Bu çerçevede Sultanbeyli Aydos ormanlarında ateş yakanlar dron ile tespit edilerek ceza kesildi.

İstanbul Valiliği, 24 Haziran - 15 Ekim 2023 tarihleri arasında orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişleri yasaklandı. Bu çerçevedex Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Aydos Ormanları alanlarında dronla yapılan kontrollerde, İstanbul Valiliği'nin orman alanlarına girişlerin yasaklanması kararına uymayan şahıslara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi gereği idari yaptırım karar tutanağı tanzim ediliyor.

Yetkililer, ormanlık alanlarda dronlu kontrollerin periyodik olarak devam ettiğini bildirdi.